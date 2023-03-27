Исчезнувшие. Как именитые следователи, Карелин и экстрасенсы искали двух школьниц — родители ждут их 30 лет

— Я ей всегда говорила: «Инна, не ходи там одна! Лучше автобуса дождись». А она: «Да мы с мальчиками, вот мальчики рядом». А потом выяснилось, что тогда они вообще одни были, никаких мальчиков, — сокрушается она.



«Искали всем поселком»

К вечеру слухи о том, что две девочки-подростки так и не пришли домой из школы, разлетелись по всему Обскому и даже докатились до Ташары. Родители Инны и Тани обратились к участковому Геннадию Ляшенко и дозвонились до милиции, но там сказали привычное: «Звоните через трое суток». Как вспоминает Татьяна Лукьяненко, удалось подключить всех родственников, в том числе и зятя, который тогда работал в милиции, поэтому оперативники все-таки в Обской приехали, но лишь на следующее утро.



В поселке тем временем, как вспоминает участковый, все стояли на ушах. Поэтому было решено не дожидаться милиции, а попробовать найти девчонок своими силами — тогда еще была надежда, что удастся всё выяснить по горячим следам. Геннадий Ляшенко собрал охотников, хорошо знающих местность, загрузил тех в свою машину и отправился прочесывать леса. Кто-то из жителей Обского пошел на поиски своим ходом: люди кричали, звали девочек по именам и прислушивались к шорохам в ночном лесу.

