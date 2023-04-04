Стали известны подробности гибели 8-летнего мальчика под Новосибирском

— Тело было найдено в водоеме. В ходе опроса местных мальчиков, двое признались, что были рядом с ним в момент гибели. Они переходили речку не по мосту, а по льду. Сначала мальчики хотели скрыть этот факт, но позже «раскололись», — рассказала НГС местная жительница, попросив не указывать ее данные.

