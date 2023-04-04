Стали известны подробности гибели 8-летнего мальчика под Новосибирском

Стало известно, что случилось с пропавшим сегодня 8-летним мальчиком, тело которого обнаружили волонтеры в окрестностях села Новотырышкино Новосибирской области. По словам местных жителей, ребенок утонул.
— Тело было найдено в водоеме. В ходе опроса местных мальчиков, двое признались, что были рядом с ним в момент гибели. Они переходили речку не по мосту, а по льду. Сначала мальчики хотели скрыть этот факт, но позже «раскололись», — рассказала НГС местная жительница, попросив не указывать ее данные.
Отметим, официального подтверждения этой версии пока нет. НГС обратился за комментарием в региональное управление Следственного комитета, так как ранее ведомство объявило проверку. На момент публикации редакция не получила ответа по существу.
В дежурной части МВД Колыванского района журналисту НГС (корреспондент не представлялся) сообщили, что тело обнаружили в водоеме.
— Действительно, его достали из реки, — сообщили в дежурной части.
Известно, что мальчик сегодня еще в районе 13:00 играл возле дома в селе Новотырышкино, а потом пропал. В поиске участвовали новосибирские полицейские.
Ранее НГС рассказал, как именитые следователи, Карелин и экстрасенсы искали двух школьниц — родители ждут их 30 лет.