СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 77.95
eur 84.62
Тема дняМитинг против Киркорова в Новосибирске
Все новости
Все новости

Стали известны подробности гибели 8-летнего мальчика под Новосибирском

Официального подтверждения версии, рассказанной местными жителями, пока нет

883

Сегодня еще до обеда мальчик играл рядом с домом

Поделиться

Стало известно, что случилось с пропавшим сегодня 8-летним мальчиком, тело которого обнаружили волонтеры в окрестностях села Новотырышкино Новосибирской области. По словам местных жителей, ребенок утонул.

— Тело было найдено в водоеме. В ходе опроса местных мальчиков, двое признались, что были рядом с ним в момент гибели. Они переходили речку не по мосту, а по льду. Сначала мальчики хотели скрыть этот факт, но позже «раскололись», — рассказала НГС местная жительница, попросив не указывать ее данные.

Отметим, официального подтверждения этой версии пока нет. НГС обратился за комментарием в региональное управление Следственного комитета, так как ранее ведомство объявило проверку. На момент публикации редакция не получила ответа по существу.

В дежурной части МВД Колыванского района журналисту НГС (корреспондент не представлялся) сообщили, что тело обнаружили в водоеме.

— Действительно, его достали из реки, — сообщили в дежурной части.

Известно, что мальчик сегодня еще в районе 13:00 играл возле дома в селе Новотырышкино, а потом пропал. В поиске участвовали новосибирские полицейские.

Ранее НГС рассказал, как именитые следователи, Карелин и экстрасенсы искали двух школьниц — родители ждут их 30 лет.

По теме

Пропал человекПропал ребенокПоиск ребенкаРебенок утонул
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter