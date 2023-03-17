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Тема дняОсудили ефрейтора, убившего мужчину в «Гренаде»
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Закончился суд над ефрейтором, убившим мужчину в лагере «Гренада» — там жили мобилизованные

В детском лагере под Бердском располагались мобилизованные из Тувы

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Осенью в лагере жили мобилизованные из Тувы

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В Новосибирске закончился суд над ефрейтором Чингисом Даваалаем. Как рассказали в пресс-службе Второго восточного окружного военного суда, Чингиса Даваалая обвиняли в убийстве в лагере «Гренада».

— Находясь в расположении лагеря «Гренада» в состоянии алкогольного опьянения, Даваалай на почве личных неприязненных отношений из-за того, что военнослужащий применил к нему физическое насилие, нанес ему два удара ножом по спине. После чего дважды ударил ножом в правое надплечье, от чего в результате обильной кровопотери наступила смерть потерпевшего, — рассказали в пресс-службе суда.

Ефрейтора приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также в пользу супруги и детей погибшего взыскали 2 миллиона рублей.

В октябре правительство Республики Тува публиковало информацию о гибели тувинца в лагере под Бердском. Осенью корреспонденты НГС погуляли рядом с лагерем, поговорили с мобилизованными и продавцом из местного магазина.

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