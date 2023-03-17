Закончился суд над ефрейтором, убившим мужчину в лагере «Гренада» — там жили мобилизованные

В Новосибирске закончился суд над ефрейтором Чингисом Даваалаем. Как рассказали в пресс-службе Второго восточного окружного военного суда, Чингиса Даваалая обвиняли в убийстве в лагере «Гренада».
— Находясь в расположении лагеря «Гренада» в состоянии алкогольного опьянения, Даваалай на почве личных неприязненных отношений из-за того, что военнослужащий применил к нему физическое насилие, нанес ему два удара ножом по спине. После чего дважды ударил ножом в правое надплечье, от чего в результате обильной кровопотери наступила смерть потерпевшего, — рассказали в пресс-службе суда.
Ефрейтора приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также в пользу супруги и детей погибшего взыскали
В октябре правительство Республики Тува публиковало информацию о гибели тувинца в лагере под Бердском. Осенью корреспонденты НГС погуляли рядом с лагерем, поговорили с мобилизованными и продавцом из местного магазина.