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Взрыв газа на Линейной

Криминалисты из Москвы приехали для расследования взрыва на Линейной

Пока арестовали двух человек

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Взрыв газа в доме на Линейной, 39 произошел рано утром 9 февраля

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Криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра прибыли в Новосибирск, чтобы помочь с расследованием дела о взрыве газа в доме на Линейной, 39.

Сейчас новосибирские следователи расследуют уголовное дело в отношении двух человек. Их обвиняют по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

По версии следствия обвиняемые, Ирина Урбах и Евгений Кавун, представляясь сотрудниками вымышленной организации «Межрегионгаз», обследовали и ремонтировали газовое оборудование. Но, по данным источника НГС, использовали запчасти низкого качества, неаккуратно работали, а цены на свои услуги, наоборот, завышали. Накануне трагедии на Линейной мужчина и женщина побывали в трех квартирах дома № 39, где меняли шланги плит.

— 9 февраля в результате их действий произошла утечка и хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир, что привело к значительному обрушению здания, в результате которого погибли 13 человек, несколько жителей многоквартирного дома получили телесные повреждения различной степени тяжести, — рассказали в СК.

Сейчас Урбах и Кавуна арестовали. Расследование дела продолжается.

Напомним, утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме на улице Линейной. В результате ЧП погибли 13 человек, 9 жильцов пострадали. Сотрудники экстренных служб сутки разбирали завалы. НГС в режиме онлайн-трансляции следил за всем, что известно о происшествии.

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