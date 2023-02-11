Криминалисты из Москвы приехали для расследования взрыва на Линейной

Криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра прибыли в Новосибирск, чтобы помочь с расследованием дела о взрыве газа в доме на Линейной, 39.

Сейчас новосибирские следователи расследуют уголовное дело в отношении двух человек. Их обвиняют по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).