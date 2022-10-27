20idei
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 9/10
usd 61.43
eur 61.57
Тема дняКак выглядят бомбоубежища в Новосибирске
Все новости
Все новости

Женщина отдала 200 тысяч, чтобы спасти «родственника, попавшего в ДТП», — курьера из Новосибирска задержали

Возбуждено уголовное дело за мошенничество

2 487
ds

Полиция задержала 26-летнего рецидивиста

Поделиться

В Магнитогорске задержали рецидивиста из Новосибирска за мошенничество по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Подозреваемый, по версии следствия, забрал деньги у 80-летней женщины.

— Пенсионерка сообщила в полицию, что ей поступил звонок от неизвестного, который рассказал, что ее родственник попал в ДТП. Для урегулирования ситуации мошенники попросили у 80-летней женщины крупную сумму денег. В результате потерпевшая передала курьеру почти 200 000 рублей, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полиция задержала 26-летнего курьера.

— Им оказался не имеющий постоянного места работы и ранее судимый житель города Новосибирска, — объяснили в ведомстве. — Полученные денежные средства он переводил на счет заказчика, а вознаграждение за услуги курьера использовал в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Курьеру, если его вина будет доказана, грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

25 октября Центральный районный суд Новосибирска арестовал главу Сузунского района Лилию Некрасову на 2 месяца. Чиновница проходит подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве. В тот же день в СИЗО отправили и ее супруга.

По теме

МошенничествоПолицияРецидивист
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2