Женщина отдала 200 тысяч, чтобы спасти «родственника, попавшего в ДТП», — курьера из Новосибирска задержали

В Магнитогорске задержали рецидивиста из Новосибирска за мошенничество по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Подозреваемый, по версии следствия, забрал деньги у 80-летней женщины.

— Пенсионерка сообщила в полицию, что ей поступил звонок от неизвестного, который рассказал, что ее родственник попал в ДТП. Для урегулирования ситуации мошенники попросили у 80-летней женщины крупную сумму денег. В результате потерпевшая передала курьеру почти 200 000 рублей, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.