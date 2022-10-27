Женщина отдала 200 тысяч, чтобы спасти «родственника, попавшего в ДТП», — курьера из Новосибирска задержали
Возбуждено уголовное дело за мошенничество
В Магнитогорске задержали рецидивиста из Новосибирска за мошенничество по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Подозреваемый, по версии следствия, забрал деньги у
— Пенсионерка сообщила в полицию, что ей поступил звонок от неизвестного, который рассказал, что ее родственник попал в ДТП. Для урегулирования ситуации мошенники попросили у
Полиция задержала 26-летнего курьера.
— Им оказался не имеющий постоянного места работы и ранее судимый житель города Новосибирска, — объяснили в ведомстве. — Полученные денежные средства он переводил на счет заказчика, а вознаграждение за услуги курьера использовал в личных целях.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Курьеру, если его вина будет доказана, грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
25 октября Центральный районный суд Новосибирска арестовал главу Сузунского района Лилию Некрасову на