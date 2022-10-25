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Мужа главы Сузунского района арестовали по делу о мошенничестве вслед за супругой

Ранее в СИЗО отправили его жену — главу района Лилию Некрасову

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По версии следствия, Дмитрий Некрасов был фиктивно трудоустроен в муниципальных учреждениях

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Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователей об аресте Дмитрия Некрасова — мужа главы администрации Сузунского района Лилии Некрасовой. Супруги проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

— Суд постановил избрать в отношении Некрасова Д. Е. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 декабря 2022 года, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Ближайшие два месяца арестованный проведет в следственном изоляторе.

Дмитрия Некрасова вместе с супругой задержали 24 декабря. Рано утром сотрудники регионального управления ФСБ провели обыски в их доме, затем доставили обоих в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, Некрасова поспособствовала фиктивному трудоустройству своего супруга на различные должности в муниципальные учреждения. Мужчина фактически не исполнял никакие обязанности, но исправно получал зарплату. Ущерб от действий пары составил более 500 тысяч рублей.

Дмитрий Некрасов сегодня официально числится заместителем директора управления автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сузунского района. В 2020 году он был избран депутатом районного Совета депутатов.

Несколькими часами ранее суд арестовал Лилию Некрасову на 2 месяца.

СузунАрестКоррупцияМошенничествоСуд
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