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Угнал машину ДПС и нырнул в море: парень умер на ОбьГЭСе, сбежав от полиции

Эксперт считает, что смерть могла наступить от гипотермии

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При попытке уйти от правоохранителей мужчина снес шлагбаум

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Днем 18 октября в Обском море утонул неизвестный мужчина. Как сообщил НГС начальник Советского отдела по делам ГО и ЧС Юрий Перязев, мужчина вплавь пытался уйти от преследования ГИБДД.

— По какой причине он убегал от полиции, я не могу сказать. Но уже известно, что мужчина прыгнул в воду и, вероятно, сразу потерял сознание. Когда человек разгоряченный прыгает в холодную воду, зачастую сердце не выдерживает. Это называется гипотермией. Но там не было шансов. На вид мужчине лет 20. Точная причина смерти еще будет устанавливаться, — пояснил Юрий Перязев.

Мужчина погиб от переохлаждения

Мужчина погиб от переохлаждения

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Как сообщили НГС очевидцы происшествия, инцидент произошел в 15:00 напротив дома № 26 по улице Новоморской. Неизвестный мужчина угнал патрульный автомобиль ГИБДД. Когда за злоумышленником началась погоня, он бросил служебную машину недалеко от Обского моря, а после бросился в воду.

— Мужчина на машине ГИБДД снес шлагбаум, который находится у нас во дворе. За ним гналась вторая машина ГИБДД. Затем этот мужчина выбежал из патрульной машины, побежал в сторону Обского моря, нырнул и не вынырнул. Затем приехали водолазы, выловили тело. Тело всё лежит на пляже, на месте работают полицейские, — рассказала НГС очевидец Ольга.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что информация уточняется. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, пояснили, что не занимаются данным инцидентом.

В отделе пропаганды городского ГИБДД затруднились прокомментировать инцидент. В управляющей компании ООО «Управляющая компания "Октябрьская"» журналисту НГС сообщили, что информация о поломке шлагбаума пока не поступала.

Буквально месяц назад, ночью 18 сентября, в Бердске 13-летний подросток угнал автомобиль Toyota, а после врезался в земляной вал. В результате ДТП пострадал он и еще двое подростков.

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