Угнал машину ДПС и нырнул в море: парень умер на ОбьГЭСе, сбежав от полиции

— По какой причине он убегал от полиции, я не могу сказать. Но уже известно, что мужчина прыгнул в воду и, вероятно, сразу потерял сознание. Когда человек разгоряченный прыгает в холодную воду, зачастую сердце не выдерживает. Это называется гипотермией. Но там не было шансов. На вид мужчине лет 20. Точная причина смерти еще будет устанавливаться, — пояснил Юрий Перязев.