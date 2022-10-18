Угнал машину ДПС и нырнул в море: парень умер на ОбьГЭСе, сбежав от полиции
Эксперт считает, что смерть могла наступить от гипотермии
Днем 18 октября в Обском море утонул неизвестный мужчина. Как сообщил НГС начальник Советского отдела по делам ГО и ЧС Юрий Перязев, мужчина вплавь пытался уйти от преследования ГИБДД.
— По какой причине он убегал от полиции, я не могу сказать. Но уже известно, что мужчина прыгнул в воду и, вероятно, сразу потерял сознание. Когда человек разгоряченный прыгает в холодную воду, зачастую сердце не выдерживает. Это называется гипотермией. Но там не было шансов. На вид мужчине лет 20. Точная причина смерти еще будет устанавливаться, — пояснил Юрий Перязев.
Как сообщили НГС очевидцы происшествия, инцидент произошел в 15:00 напротив дома
— Мужчина на машине ГИБДД снес шлагбаум, который находится у нас во дворе. За ним гналась вторая машина ГИБДД. Затем этот мужчина выбежал из патрульной машины, побежал в сторону Обского моря, нырнул и не вынырнул. Затем приехали водолазы, выловили тело. Тело всё лежит на пляже, на месте работают полицейские, — рассказала НГС очевидец Ольга.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что информация уточняется. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, пояснили, что не занимаются данным инцидентом.
В отделе пропаганды городского ГИБДД затруднились прокомментировать инцидент. В управляющей компании ООО «Управляющая компания "Октябрьская"» журналисту НГС сообщили, что информация о поломке шлагбаума пока не поступала.
Буквально месяц назад, ночью 18 сентября, в Бердске