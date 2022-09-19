13-летний подросток сел за руль машины в Бердске и попал в аварию: три человека в больнице
С ним в машине были еще два школьника
Ночью 18 сентября в Бердске
Авария произошла поздней ночью в 02:45.
— Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем Toyota, двигался по дороге без названия со стороны улицы Рогачева с правым поворотом в сторону улицы Павлова. В пути следования у дома на улице Павлова совершил съезд на обочину с последующим наездом на земляной вал, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В автомобиле также было двое
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