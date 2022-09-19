20idei
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 3/10
usd 60.03
eur 59.87
Тема дняКак живет семья из 10 человек
Все новости
Все новости

13-летний подросток сел за руль машины в Бердске и попал в аварию: три человека в больнице

С ним в машине были еще два школьника

3 490

ГИБДД начала проверку

Поделиться

Ночью 18 сентября в Бердске 13-летний подросток за рулем Toyota врезался в земляной вал. В результате пострадал он и еще двое подростков.

Авария произошла поздней ночью в 02:45.

— Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем Toyota, двигался по дороге без названия со стороны улицы Рогачева с правым поворотом в сторону улицы Павлова. В пути следования у дома на улице Павлова совершил съезд на обочину с последующим наездом на земляной вал, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В автомобиле также было двое 14-летних пассажиров. Их вместе с водителем увезли в больницу с травмами. По факту аварии проводится административное расследование.

Ранее летом в Новосибирске 15-летний подросток угнал машину и проехал по ней по левому берегу. Он оставил автомобиль у своего дома, позже его обнаружила полиция.

По теме

АварияПодростокШкольник за рулем
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2