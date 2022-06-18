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Тема дняРискованная поездка на «Гелендвагенах»
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Подросток угнал машину, в которой водитель забыл ключи, — он проехался на ней по левому берегу

15-летний школьник бросил автомобиль у своего дома

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Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

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В Новосибирске задержали 15-летнего подростка из Ленинского района, который угнал автомобиль Lada Samara. Он перегнал его с улицы Горской на Крашенинникова. Там машину нашла полиция.

— Как установили полицейские, проходя мимо автомобиля, молодой человек заметил забытые хозяином ключи в транспортном средстве и решил совершить угон, доехав до собственного дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Подросток, который ранее не привлекался к ответственности, находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

В конце мая двое подростков 15 и 17 лет угнали «Жигули», чтобы сдать их на металлолом. Полиция завела уголовное дело.

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