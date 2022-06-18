Подросток угнал машину, в которой водитель забыл ключи, — он проехался на ней по левому берегу
15-летний школьник бросил автомобиль у своего дома
В Новосибирске задержали
— Как установили полицейские, проходя мимо автомобиля, молодой человек заметил забытые хозяином ключи в транспортном средстве и решил совершить угон, доехав до собственного дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (
В конце мая двое подростков 15 и 17 лет угнали «Жигули», чтобы сдать их на металлолом. Полиция завела уголовное дело.