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Несовершеннолетние новосибирцы угнали «Жигули», чтобы сдать на металлолом, — полиция возбудила уголовные дела

Полицейские установили причастность одного из них к другому угону

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Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде

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Полиция задержала двоих новосибирцев 15 и 17 лет, которые угнали чужой автомобиль ВАЗ-2107. Теперь им грозит наказание по уголовной статье.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, 30 мая в отдел полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение от местного жителя об угоне его машины. Сумму ущерба оценили в 50 тысяч рублей. Ориентировку на угнанное авто отправили всем наружным нарядам полиции.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на улице Ионосферной на лесной дороге был обнаружен данный автомобиль. В салоне транспортного средства находились молодые люди в возрасте 15 и 17 лет. Ранее они к уголовной ответственности не привлекались, — пояснили в ведомстве.

Затем полицейские узнали, что молодые люди похищали автомобили, чтобы сдавать их в пункты металлоприема.

— Установлена причастность одного из подростков к угону еще одного автомобиля — ВАЗ-21043. Транспортное средство было найдено и в ближайшее время будет передано владельцу, — добавили в полиции.

В отношении несовершеннолетних возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

В Новосибирске до суда дошло дело против двух братьев, которых обвиняют в краже 13 иномарок. Ущерб составил 6,5 миллиона рублей.

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