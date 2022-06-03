Несовершеннолетние новосибирцы угнали «Жигули», чтобы сдать на металлолом, — полиция возбудила уголовные дела

Полиция задержала двоих новосибирцев 15 и 17 лет, которые угнали чужой автомобиль ВАЗ-2107. Теперь им грозит наказание по уголовной статье.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, 30 мая в отдел полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение от местного жителя об угоне его машины. Сумму ущерба оценили в 50 тысяч рублей. Ориентировку на угнанное авто отправили всем наружным нарядам полиции.