Несовершеннолетние новосибирцы угнали «Жигули», чтобы сдать на металлолом, — полиция возбудила уголовные дела
Полицейские установили причастность одного из них к другому угону
Полиция задержала двоих новосибирцев 15 и 17 лет, которые угнали чужой автомобиль ВАЗ-2107. Теперь им грозит наказание по уголовной статье.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, 30 мая в отдел полиции
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на улице Ионосферной на лесной дороге был обнаружен данный автомобиль. В салоне транспортного средства находились молодые люди в возрасте 15 и 17 лет. Ранее они к уголовной ответственности не привлекались, — пояснили в ведомстве.
Затем полицейские узнали, что молодые люди похищали автомобили, чтобы сдавать их в пункты металлоприема.
— Установлена причастность одного из подростков к угону еще одного автомобиля — ВАЗ-21043. Транспортное средство было найдено и в ближайшее время будет передано владельцу, — добавили в полиции.
В отношении несовершеннолетних возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного
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