Двух братьев обвиняют в краже 13 автомобилей на 6,5 миллиона рублей с помощью «кодграббера» в Новосибирске

В Новосибирске до суда дошло дело против двух братьев, которых обвиняют в краже 13 иномарок. Ущерб составил 6,5 миллиона рублей.



По версии следствия, обвиняемые использовали «кодграббер» (устройство для получения из эфира данных радиокоманд автомобильных сигнализаций) и приспособление в виде заготовки ключа зажигания. С их помощью с марта 2020-го по ноябрь 2021 года они похитили 13 автомобилей марки «Хёндэ-Солярис» и «Тойота».