Двух братьев обвиняют в краже 13 автомобилей на 6,5 миллиона рублей с помощью «кодграббера» в Новосибирске
Обвиняемых интересовали «Хёндэ-Солярисы» и «Тойоты»
В Новосибирске до суда дошло дело против двух братьев, которых обвиняют в краже 13 иномарок. Ущерб составил 6,5 миллиона рублей.
По версии следствия, обвиняемые использовали «кодграббер» (устройство для получения из эфира данных радиокоманд автомобильных сигнализаций) и приспособление в виде заготовки ключа зажигания. С их помощью с марта
— Угнанные машины мужчины некоторое время хранили в гаражах, используя их в качестве так называемых «отстойников», а затем продавали на автозапчасти, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.
В гаражах, которые использовали братья, полицейские нашли автозапчасти украденных машин. Мужчин обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 5 ст. 33 — п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (пособничество в краже) и ч. 2 ст. 326 УК РФ (подделка идентификационного номера транспортного средства). Им грозит до 6 лет лишения свободы.
Уголовное дело будет рассматривать Первомайский районный суд.
В конце апреля сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии угонов автомобилей без сигнализаций — им оказался 25-летний житель Ленинского района. В деле как минимум шесть эпизодов.