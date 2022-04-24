Полиция задержала 25-летнего подозреваемого в серии угонов машин в Новосибирске — в деле уже шесть эпизодов

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии угонов автомобилей без сигнализаций — им оказался 25-летний житель Ленинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.



Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сообщила, что с начала апреля в полицию поступило несколько заявлений от жителей Ленинского района о пропаже их автомобилей, которые были припаркованы во дворах домов.

— Сотрудники полиции выяснили, что задержанный похищал автомобили путем взлома двери и проворотом замка зажигания. Так, 3 апреля злоумышленник совершил хищение автомобиля Toyota RAV4 от дома по улице Выставочной. Потерпевший обратился в полицию, заявив об ущербе в размере 240 тысяч рублей. 11 апреля при аналогичных обстоятельствах у дома по улице Пархоменко была совершена кража автомобиля Nissan Vannette стоимостью 250 тысяч рублей, — сообщают в полиции.