МВД: автоугонщики Новосибирска стали чаще похищать машины экономкласса

В Новосибирске автоугонщики начали похищать дешевые машины, судя по статистике зарегистрированных преступлений за первый месяц весны.
Об этом на аппаратном совещании с мэром Анатолием Локтем рассказал заместитель городского управления МВД Юрий Горчаков.
По его словам, за март было совершено
— Если раньше преимущественно похищали автомобили премиум-класса, то в марте похитили всего одну такую машину. Большинство похищенных автомобилей за тот месяц — это автомобили экономкласса, — отметил Юрий Горчаков.
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