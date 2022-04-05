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Тема дняСмертельное ДТП на трассе
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МВД: автоугонщики Новосибирска стали чаще похищать машины экономкласса

Ранее их больше интересовали дорогие автомобили, отметили в главке областной полиции.

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В МВД Новосибирска подвело итоги автопохищений в марте

В МВД Новосибирска подвело итоги автопохищений в марте

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В Новосибирске автоугонщики начали похищать дешевые машины, судя по статистике зарегистрированных преступлений за первый месяц весны.

Об этом на аппаратном совещании с мэром Анатолием Локтем рассказал заместитель городского управления МВД Юрий Горчаков.

По его словам, за март было совершено 2951 преступление, 799 из которых раскрыли. Зафиксировано 9 убийств, 5 разбойных нападений, 30 грабежей и 23 угона автомобилей.

— Если раньше преимущественно похищали автомобили премиум-класса, то в марте похитили всего одну такую машину. Большинство похищенных автомобилей за тот месяц — это автомобили экономкласса, — отметил Юрий Горчаков.

Ранее НГС рассказывал, как новосибирец сам нашел угнанный «Крузер» и вернул его из охваченного протестами Казахстана. Он проявил незаурядное упорство, задействовал все свои связи и добился, казалось бы, невозможного.

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