МВД: автоугонщики Новосибирска стали чаще похищать машины экономкласса

В Новосибирске автоугонщики начали похищать дешевые машины, судя по статистике зарегистрированных преступлений за первый месяц весны.

Об этом на аппаратном совещании с мэром Анатолием Локтем рассказал заместитель городского управления МВД Юрий Горчаков.

По его словам, за март было совершено 2951 преступление , 799 из которых раскрыли. Зафиксировано 9 убийств , 5 разбойных нападений, 30 грабежей и 23 угона автомобилей.



— Если раньше преимущественно похищали автомобили премиум-класса, то в марте похитили всего одну такую машину. Большинство похищенных автомобилей за тот месяц — это автомобили экономкласса, — отметил Юрий Горчаков.

