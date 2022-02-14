«Дошел до президентов двух стран». Как новосибирец сам нашел угнанный «Крузер» и вернул его из охваченного протестами Казахстана

Военный летчик, офицер запаса из Новосибирска сумел найти автомобиль, который у него угнали — перипетии возврата достойны экранизации. Александр самостоятельно выяснил, что его Land Cruiser Prado увезли в Казахстан, и отправился туда в одиночку. Теория шести рукопожатий сработала, и Александру удалось преодолеть все возникшие препятствия. Когда, казалось, что все уже позади, в Казахстане вспыхнули волнения: путь домой проходил через блокпосты под дулами автоматов. Его удивительная история в материале корреспондента НГС Виктора Бобровникова.
Опережая следствие
Утром 3 марта 2021 года Александр Т. вышел из дома и обнаружил, что его «Лэнд Крузер Прадо» пропал. Полицейские на вызов приехали оперативно, признали мужчину пострадавшим, возбудили уголовное дело. После просмотра камер видеонаблюдения (обзора которых злоумышленник старательно избегал) со зданий по пути следования угнанного автомобиля стало известно, что он покинул Новосибирск через Дачное шоссе.
— Собственно, на этом этапе следственные действия, по сути, прекратились. По крайней мере, каких-либо подвижек в расследовании с того момента я так и не увидел. Я же каждый день мониторил сайты продажи автомобилей в поисках своего, — говорит Александр.
Новосибирец — военный летчик на пенсии, у которого, по собственному выражению, на «территории всего бывшего Советского Союза друзей как семечек». Когда он натыкался на объявление о продаже похожего на угнанный автомобиля, звонил кому-то из товарищей с просьбой о встрече с продавцом для идентификации «Крузера». Но искомый автомобиль не попадался.
— Наконец, в мае на казахском сайте kolesa.kz я увидел объявление, изучив фотографии, понял — это мой автомобиль. Пришёл к следователю, говорю, так и так, нашёл свой «Прадик», нужно как-то связываться с коллегами в Казахстане и предпринимать меры по задержанию авто до выяснений. На что я услышал: «Никаких командировок за границу нет, что поделать в этой ситуации, мы не знаем», — продолжает свой рассказ офицер запаса.
Александр долго не думал: взял билет на самолет и отправился в Казахстан. Добираться пришлось через Бишкек, из-за ограничительных антикоронавирусных мер прямых рейсов в Казахстан не было.
В Караганде
Благодаря друзьям-сослуживцам о проблеме Александра узнали высокопоставленные чиновники — сотрудники отдела полиции знали, что к ним должен прибыть россиянин, который ищет угнанный внедорожник. Старший уполномоченный по розыску автомобилей Караганды Азат* назначил сибиряку встречу в отделе на следующее утро — для составления заявления и плана мероприятий по изъятию автомобиля.
— В отделе полиции я предъявил постановление о признании меня потерпевшим и прочие необходимые документы, в том числе полное описание автомобиля. Мы связались с продавцом и договорились о встрече. Анализ его данных оперативником выявил, что на мужчину оформлено пять сим-карт, биллинг которых показал, что две из них находятся в Караганде, их геолокация регулярно меняется. А данные городских видеокамер говорили о том, что передвигается продавец на «Тойота Камри». Все это заняло не более часа, там такие вещи прозрачны до безобразия. Жаль, что у нас такого нет, — говорит Александр.
«Покупатель» и продавец внедорожника договорились о встрече на следующий день. Утром Азат позвонил Александру и сказал: «По камерам машина въехала в Караганду, мы собираем оперативную группу, готовьтесь». Место для этого выбрали людное, возле торгового центра.
— В условленном месте мы с Азатом подошли к продавцу, изображая заинтересованных покупателей. Затем я достал свой ключ, завел, а потом заглушил автомобиль. Спрашиваю: «Знаешь, как я это сделал?» Тот в лице изменился! По условному знаку Азата, который был со мной, подошли полицейские в штатском, начались следственные действия, — продолжил рассказ сибиряк.
Александру сказали, что для оформления возврата угнанного автомобиля необходим техпаспорт, оригинал которого находился у новосибирских следователей, а также международное поручение на возврат похищенного внедорожника от российской стороны. Тогда после ряда процессуальных действий его вернут пострадавшему.
Волокита длиною в полгода
Александр вернулся в Новосибирск, пришёл в полицию и сообщил последние новости, предъявив постановление о возбуждении уголовного дела в Казахстане и протокол осмотра автомобиля. В очередной раз пришлось давать пояснения следователю.
— Мне сказали позвонить в конце недели. Неделя проходит, другая, я всё дозвониться не могу, на приём к следователю не записаться — пандемия. А казахские полицейские ждут от российских оплаты за экспертизу автомобиля, так как это зона ответственности российской стороны. В итоге я собственные деньги перевёл на эти нужды, когда устал ждать, — говорит Александр.
Оказалось, угонщики стерли практически все идентификационные номера на деталях автомобиля. Не добрались лишь до боковых подушек, это и помогло экспертам установить, что «Крузер» — собственность новосибирца.
— Когда я дозвонился до следователя, она сказала, что международное поручение готовится два месяца. Я просто офигел! Я написал жалобу главе МВД НСО Кулькову, в итоге это поручение (которое подготовили всего за два дня) отправили в Москву на согласование. Проходит месяц, другой — тишина. С казахской стороной на связь никто так и не вышел, хотя я давал нашим все необходимые телефоны, сказал: «Коллеги ждут звонка», — возмущается Александр.
При очередном визите к следователю в Новосибирске Александру сообщили, что международное сообщение все-таки отправили в Казахстан (по крайней мере, сибиряку показали исходящий документ). Однако офицер запаса из общения с казахскими силовиками понял, что судьбой этого документа, если он и доходил до Караганды, российские следователи так и не поинтересовались. Все что он слышал от них: «Ждите, ждите, ждите...»
В октябре, устав ждать, сибиряк написал обращение к президенту России. Поздравил с днем рождения и попросил обратить внимание на проблему. Уже на следующий день пришёл ответ примерно такого содержания: «Ваше сообщение передано лицам, действия которых вы обжалуете, также оно продублировано в прокуратуру».
— Прокуратура мне так и не ответила по существу, а в МВД сообщили, что доводы моих жалоб подтверждения не нашли. То есть я вру. Я был вынужден повторно обратиться к президенту. Меж тем с момента моего обращения с просьбой о международном поручении минуло полгода. Я понял, что эта переписка будет бесконечной. Звоню другу в Казахстан, советуюсь. Он говорит: «Напиши нашему президенту Касыму Токаеву», я написал, — продолжает Александр.
Копии обращения к Касыму-Жомарту Токаеву сибиряк продублировал главному следователю Казахстана, главе казахской полиции, в прокуратуру и премьер-министру. Письма были доставлены 12 декабря. Спустя 12 дней Александру позвонили и пригласили в Казахстан.
Через блокпосты под дулами автоматов
4 января 2022 года Александр прибыл в Караганду, где уже два дня проходили акции протеста (в ходе их подавления было убито 225 человек, среди которых как минимум одна россиянка).
— Там творился настоящий ад, практически военное положение. То, что показывали по телевизору — это одна десятая того ужаса, что испытали казахи на самом деле. Протестующие, оказывающие активное сопротивление властям, передвигались на автомобилях без номеров. Сопровождать меня из Караганды вызвался отряд ОМОНа, в противном случае меня бы просто могли пристрелить: на моем автомобиле номеров тоже не было, — говорит Александр.
На протяжении всей дороги к границе были развернуты блокпосты и уложены бетонные плиты, чтобы водители снижали скорости и ехали «змейкой».
— На мой автомобиль наводили дула бронетранспортеров и автоматов, мне приходилось всякий раз выскакивать, кричать, что я не бандит, показывать документы. На казахской таможне меня пропустили без проблем, на нашей — тоже, правда сотрудники округлили глаза, услышав краткое содержание моей истории, — говорит Александр.
В пресс-службе МВД в ответ на запрос НГС сообщили, что в результате служебной проверки по жалобам Александра на бездействие сотрудников «нарушений норм действующего законодательства не установлено». В прокуратуре Новосибирской области ответили, что по результатам проверок также не выявили нарушений в действиях лиц, на которых жаловался герой нашей публикации. В Следственном комитете региона заявили, что по заявлению Алесандра Т. была проведена уголовно-процессуальная проверка, в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления.
Александр уже передвигается на своем автомобиле в ожидании окончаний экспертиз, которые позволят ему поставить «Лэнд Крузер» на учёт. Офицер говорит, что понимает, если бы не знакомства и связи, вероятно, он никогда бы не вернул свою машину.
Как сообщили в ГУ МВД, 9 октября 2021 года двух подозреваемых в угоне «Лэнд Крузера» задержали, одному из них предъявлены обвинения. Третий предполагаемый подельник скрылся, покинув пределы России. Расследование уголовного дела об угоне продолжается.
* По международному законодательству мы не вправе называть личные данные силовиков другого государства, имя вымышленное.
Ранее НГС рассказал о том, как житель Новосибирска Роман Жуйков получил назад свой Lexus RX 330 2004 года выпуска, который осенью у него забрали (слово выбрано неслучайно, протоколов об изъятии мужчина не получал) сотрудники полиции Брянской области. Мужчина заявил, что из салона пропали личные вещи, после возврата из другого города Lexus пришлось восстанавливать, также на его имя пришел штраф за превышение скоростного режима при перегоне автомобиля из Новосибирска.