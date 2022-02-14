«Дошел до президентов двух стран». Как новосибирец сам нашел угнанный «Крузер» и вернул его из охваченного протестами Казахстана

На протяжении всей дороги к границе были развернуты блокпосты и уложены бетонные плиты, чтобы водители снижали скорости и ехали «змейкой».



— На мой автомобиль наводили дула бронетранспортеров и автоматов, мне приходилось всякий раз выскакивать, кричать, что я не бандит, показывать документы. На казахской таможне меня пропустили без проблем, на нашей — тоже, правда сотрудники округлили глаза, услышав краткое содержание моей истории, — говорит Александр.



В пресс-службе МВД в ответ на запрос НГС сообщили, что в результате служебной проверки по жалобам Александра на бездействие сотрудников «нарушений норм действующего законодательства не установлено». В прокуратуре Новосибирской области ответили, что по результатам проверок также не выявили нарушений в действиях лиц, на которых жаловался герой нашей публикации. В Следственном комитете региона заявили, что по заявлению Алесандра Т. была проведена уголовно-процессуальная проверка, в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления.

Александр уже передвигается на своем автомобиле в ожидании окончаний экспертиз, которые позволят ему поставить «Лэнд Крузер» на учёт. Офицер говорит, что понимает, если бы не знакомства и связи, вероятно, он никогда бы не вернул свою машину.

Как сообщили в ГУ МВД, 9 октября 2021 года двух подозреваемых в угоне «Лэнд Крузера» задержали, одному из них предъявлены обвинения. Третий предполагаемый подельник скрылся, покинув пределы России. Расследование уголовного дела об угоне продолжается.

* По международному законодательству мы не вправе называть личные данные силовиков другого государства, имя вымышленное.

Ранее НГС рассказал о том, как житель Новосибирска Роман Жуйков получил назад свой Lexus RX 330 2004 года выпуска, который осенью у него забрали (слово выбрано неслучайно, протоколов об изъятии мужчина не получал) сотрудники полиции Брянской области. Мужчина заявил, что из салона пропали личные вещи, после возврата из другого города Lexus пришлось восстанавливать, также на его имя пришел штраф за превышение скоростного режима при перегоне автомобиля из Новосибирска.

