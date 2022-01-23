Полицейские забрали у новосибирца Lexus, вернули без вещей и со штрафом за превышение скорости

Житель Новосибирска Роман Жуйков получил назад свой Lexus RX 330 2004 года выпуска, который осенью у него забрали (слово выбрано не случайно, протоколов об изъятии мужчина не получал) сотрудники полиции Брянской области. Мужчина заявил, что из салона пропали личные вещи, после возврата из другого города Lexus пришлось восстанавливать, также на его имя пришел штраф за превышение скоростного режима при перегоне автомобиля из Новосибирска.
«Это не изъятие — это угон!»
Предыстория: осенью 2021 года Роман и Ирина Жуйковы попали в несерьезное ДТП. Приехавшие сотрудники ГИБДД заявили, что Lexus, купленный супругами 9 лет назад, числится в розыске в Брянске. После этого силовики забрали автомобиль, не предоставив владельцам никаких документов.
— Никаких постановлений об изъятии нам не дали, как и других документов по этой теме. В автомобиле остались наши личные вещи стоимостью около 100 тысяч рублей. Сначала Lexus находился на стоянке полиции, а потом оттуда исчез. Считаю, что это не изъятие, а настоящий угон! — рассказывал ранее НГС Роман Жуйков.
В пресс-службе МВД Новосибирской области в ответ на запрос НГС пояснили: этот Lexus RX 330 в розыске не значился. Также полицейские добавили, что им ничего неизвестно об изъятии «Лексуса» и о его местонахождении. Брянское МВД зимой 20
Из ответа прокуратуры Брянской области, куда пожаловались супруги Жуйковы на действия полицейских, следует, что 1 ноября следователем брянской полиции Ледяевой
— Перед тем как изъять нашу машину, с нами связывался оперуполномоченный МВД из Брянской области, просил выдать ключи от Lexus. Я отказался выдавать ключи без протоколов об осмотре и изъятии, но это им не помешало. Устно мне опер сказал по телефону, что автомобиль перегнали в Брянск на эвакуаторе, также он попросил во избежание неприятных последствий не общаться с журналистами и потребовать удалить предыдущие публикации на эту тему, — рассказывает Роман Жуйков.
НГС отказался удалять свой предыдущий материал по просьбе Жуйковых. Супруги наняли юриста в Брянске, чтобы тот помог разобраться в этой непростой ситуации и вернуть автомобиль.
«Наглость — просто беспредельная!»
Роман Жуйков узнал, что Lexus в Брянск не перегонялся на эвакуаторе в тот момент, когда ему пришел штраф в 2000 рублей за превышение скоростного режима на 69 км Минского шоссе.
По поручению брянского МВД была проведена экспертиза, выводы которой свидетельствуют о том, что номера Lexus не перебивались, идентифицирующие элементы искусственно не изменялись. У полицейских не было оснований считать автомобиль вещдоком по уголовному делу о пропаже автомобиля в Брянске. Жуйкова пригласили забрать машину.
— 17 декабря я прилетел в Брянск, мне отдали Lexus. Мой ключ не подошел, мне дали другой, который был изготовлен для перегона автомобиля специально. За этот ключ с меня еще 6000 рублей попросили, наглость просто запредельная! Из машины пропала часть личных вещей, — рассказывает Роман Жуйков.
По его словам, из багажника исчезли новая запчасть гидроусилителя руля стоимостью 1
— Сам автомобиль я получил в неудовлетворительном состоянии. Косяки внутри: потолок заляпан грязными пальцами, порвали шланг омывайки лобового стекла, омывайка текла в салон. Убита ходовая часть, передние стойки, не работала печка радиатора, не было масла в двигателе. Сигнализация деактивирована, отключена, удалены датчики сигнализации на движение! — возмущается Жуйков.
Позиция брянской полиции
В 2012 году полицейские уже проверяли Lexus Жуйковых в связи с подозрением на то, что автомобиль угнан и перепродан. Была проведена экспертиза, опровергнувшая это предположение (есть в распоряжении НГС). Спустя 9 лет происходит то же самое, по второму кругу.
Супруги говорят, что потратили на восстановление машины после Брянска 61 тысячу рублей. 2
Роман Жуйков задается вопросами:
— Зачем нужно было повторно проверять Lexus, если по тем же основаниям это уже делалось 9 лет назад?
— Зачем нужно было везти его в Брянск, а не разобраться в Новосибирске с помощью местных экспертов?
— Почему документы об осмотре и изъятии автомобиля не были составлены операми и не передавались хозяину авто?
— Кто ответит за пропавшие вещи, восстановление автомобиля, и кто оплатит штраф за нарушение ПДД? Кто возместит расходы на поездку в Брянск и обратно? Кто ответит за моральный ущерб?
Все эти вопросы НГС адресовал МВД по Брянской области (уже повторно).
— В настоящее время Управлением МВД проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства изъятия и транспортировки на территорию Брянской области указанного в вашем обращении Lexus RX 330. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников МВД, осуществлявших эти мероприятия, в случае установления нарушений они будут привлечены к ответственности, — сообщили НГС в пресс-службе МВД Брянской области.
Сами Жуйковы сейчас готовят иски с требованием возмещения материального ущерба к МВД.
В конце ноября 202