Полицейские забрали у новосибирца Lexus, вернули без вещей и со штрафом за превышение скорости

— Никаких постановлений об изъятии нам не дали, как и других документов по этой теме. В автомобиле остались наши личные вещи стоимостью около 100 тысяч рублей. Сначала Lexus находился на стоянке полиции, а потом оттуда исчез. Считаю, что это не изъятие, а настоящий угон! — рассказывал ранее НГС Роман Жуйков.



В пресс-службе МВД Новосибирской области в ответ на запрос НГС пояснили: этот Lexus RX 330 в розыске не значился. Также полицейские добавили, что им ничего неизвестно об изъятии «Лексуса» и о его местонахождении. Брянское МВД зимой 20 21-го не ответило на запрос НГС, впоследствии редакции сообщили, что не получали запроса.



Из ответа прокуратуры Брянской области, куда пожаловались супруги Жуйковы на действия полицейских, следует, что 1 ноября следователем брянской полиции Ледяевой Л. Ю . Lexus был изъят с территории стоянки отдела полиции № 5 «Дзержинский».



— Перед тем как изъять нашу машину, с нами связывался оперуполномоченный МВД из Брянской области, просил выдать ключи от Lexus. Я отказался выдавать ключи без протоколов об осмотре и изъятии, но это им не помешало. Устно мне опер сказал по телефону, что автомобиль перегнали в Брянск на эвакуаторе, также он попросил во избежание неприятных последствий не общаться с журналистами и потребовать удалить предыдущие публикации на эту тему, — рассказывает Роман Жуйков.