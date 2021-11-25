Полицейские отобрали Lexus у семьи из Новосибирска спустя 9 лет после покупки — причина оказалась странной

У семьи из Новосибирска отобрали Lexus спустя 9 лет после покупки
Осенью 2021 года Роман и Ирина Жуйковы попали в несерьезное ДТП. Приехавшие сотрудники ГИБДД заявили, что Lexus, купленный супругами 9 лет назад, числится в розыске в Брянске. После этого силовики забрали автомобиль, не предоставив владельцам никаких документов. Подробности странной истории узнал корреспондент НГС.
30 января 2012 года новосибирец Роман Жуйков приобрел за 1 миллион 100 тысяч рублей подержанный Lexus RX 330 2004 года выпуска. В марте автомобиль поставили на учет, а в сентябре новые собственники узнали, что машина числится в розыске.
— Полицейские начали проверку, экспертиза показала, что VIN-номер и номер кузова нашего автомобиля являются заводскими, не перебивались. В возбуждении уголовного дела тогда было отказано, Lexus остался у нас. Мы забыли об этой истории почти на 10 лет, — рассказывает Ирина Жуйкова.
22 сентября 2021 года Ирина попала в ДТП — поцарапала чужую машину. С водителем не удалось договориться уладить всё тет-а-тет: на место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Прибывший экипаж заявил, что Lexus находится в розыске: аргумент, что Жуйковы через всё это уже проходили в 2012 году, не подействовал: автомобиль изъяли, отправив на стоянку отдела полиции № 5 «Дзержинский». Роман взял домой ключи от Lexus, но с тех пор свой автомобиль он больше не видел.
— Никаких постановлений об изъятии нам не дали, как и других документов по этой теме. В автомобиле остались наши личные вещи стоимостью около 100 тысяч рублей. Сначала Lexus находился на стоянке полиции, а теперь его там нет. Мы уже месяц пытаемся выяснить судьбу машины, но никто не дает нам внятных ответов, — возмущается Роман Жуйков.
В пресс-службе МВД Новосибирской области в ответ на запрос НГС пояснили, этот Lexus RX 330 в розыске действительно не значился, а 9 лет назад в возбуждении уголовного дела по факту «вероятных изменений номерных табличек автомобиля» на самом деле было отказано. Также полицейские пояснили, что им ничего неизвестно об изъятии «Лексуса» и о его местонахождении. Брянское МВД и вовсе проигнорировало запрос — в установленный законом семидневный срок ответ не поступил.
Из ответа прокуратуры Брянской области следует, что 1 ноября следователем брянской полиции Ледяевой Л. Ю. Lexus был изъят с территории стоянки отдела полиции № 5 «Дзержинский».
— Нарушений федерального законодательства в действиях сотрудников ОП № 5 «Дзержинский» не установлено, основания для принятия мер прокурорского реагирования отсутствуют, — пояснили в прокуратуре.
Сейчас супруги Жуйковы хотят привлечь полицейских к ответственности за нарушение порядка изъятия собственности в качестве предполагаемого вещдока.
— Есть определенные странности, в которых мы пытаемся разобраться. Во-первых, автомобиль должны были изъять у собственника с составлением протоколов осмотра транспортного средства и его изъятия. Мы считаем, что полицейские превысили свои полномочия или проявили преступную халатность. Неясна также судьба личных вещей моих доверителей из автомобиля, ввиду отсутствия протоколов не исключаю, что они просто «потеряются», — говорит юрист Юрий Заковряшин, представитель семьи Жуйковых.
Ранее НГС рассказывал о том, что в Новосибирске арестовали преступную группу, похитившую троих человек из-за дорогих автомобилей. Они заставили своих пленников переоформить на них две машины BMW.