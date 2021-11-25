Полицейские отобрали Lexus у семьи из Новосибирска спустя 9 лет после покупки — причина оказалась странной

— Полицейские начали проверку, экспертиза показала, что VIN-номер и номер кузова нашего автомобиля являются заводскими, не перебивались. В возбуждении уголовного дела тогда было отказано, Lexus остался у нас. Мы забыли об этой истории почти на 10 лет, — рассказывает Ирина Жуйкова.



22 сентября 2021 года Ирина попала в ДТП — поцарапала чужую машину. С водителем не удалось договориться уладить всё тет-а-тет: на место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Прибывший экипаж заявил, что Lexus находится в розыске: аргумент, что Жуйковы через всё это уже проходили в 2012 году, не подействовал: автомобиль изъяли, отправив на стоянку отдела полиции № 5 «Дзержинский». Роман взял домой ключи от Lexus, но с тех пор свой автомобиль он больше не видел.



— Никаких постановлений об изъятии нам не дали, как и других документов по этой теме. В автомобиле остались наши личные вещи стоимостью около 100 тысяч рублей. Сначала Lexus находился на стоянке полиции, а теперь его там нет. Мы уже месяц пытаемся выяснить судьбу машины, но никто не дает нам внятных ответов, — возмущается Роман Жуйков.

