В Новосибирске арестовали преступную группу, похитившую троих человек из-за дорогих автомобилей

В Новосибирске суд отправил под стражу троих участников преступной группы, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве.



Инцидент произошел еще зимой 2020 года. 4 февраля около 23:00 злоумышленники напали на троих жителей Новосибирска. Применив угрозы и насилие, опасное для жизни, преступники похитили их и отвезли в гостиницу «Пятница» на улице Кирова, где поместили в один из номеров. Несколько часов похитители избивали своих пленников, требовали деньги и дорогие машины.

