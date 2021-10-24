В Новосибирске арестовали преступную группу, похитившую троих человек из-за дорогих автомобилей

В Новосибирске суд арестовал преступную группу за похищение людей
В Новосибирске суд отправил под стражу троих участников преступной группы, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве.
Инцидент произошел еще зимой 2020 года. 4 февраля около 23:00 злоумышленники напали на троих жителей Новосибирска. Применив угрозы и насилие, опасное для жизни, преступники похитили их и отвезли в гостиницу «Пятница» на улице Кирова, где поместили в один из номеров. Несколько часов похитители избивали своих пленников, требовали деньги и дорогие машины.
— В итоге они заставили одного из потерпевших оформить фиктивный договор купли-продажи автомобиля BMW X5 стоимостью полмиллиона рублей. У другого потерпевшего забрали его BMW X6 стоимостью
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений) и по ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Личности троих участников преступной группы были установлены, их задержали. Имущество, похищенное у потерпевших, было возвращено их владельцам.
Известно, что арестантам 36, 33 и 24 года, все ранее судимы за мошенничество, разбои, грабежи, вымогательства, похищение людей, умышленное причинение вреда здоровью и незаконное хранение оружия.
Сейчас сотрудники новосибирского уголовного розыска устанавливают соучастников преступления, а также причастность фигурантов к другим преступлениям на территории региона.
На момент публикации пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области не смогла предоставить комментарий. Редакция НГС отправила в ведомство официальный запрос.
В Новосибирске задержали банду похитителей людей. Задержанным 28, 35 и 58 лет. По информации Следственного комитета, подозреваемые перевозили своих заложников с квартиры на квартиру в Калининском районе. Из одной из квартир мужчине удалось сбежать через окно.