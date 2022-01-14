Россиянка погибла во время беспорядков в Казахстане

Посольство России в Казахстане подтвердило гибель гражданки РФ во время беспорядков в республике. Происшествие случилось в городе Тараз Жамбылской области 6 января. Погибшая — гражданка России М. В. Ким 1995 года рождения.



— Преступление было совершено в момент, когда М. В. Ким покидала место своей работы, — цитирует дипломатов РБК.

Известно, что у женщины осталось трое детей.

2 января 2022 года в Казахстане начались акции протеста, вспыхнувшие после резкого повышения цен на газовое топливо. Протестующие жгли здания и машины, до смерти забивали силовиков. Президент Казахстана распустил правительство и ввел в города войска для силового подавления бунта, позже к силовому подавлению присоединились миротворцы ОБСЕ. Позже, комментируя произошедшее в стране, Касым-Жомарт Токаев назвал это «террористической войной» и государственным переворотом. Власти отмечали, что в ходе беспорядков погибли более 160 человек.