В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек

В результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек. Такую цифру озвучила генпрокуратура Казахстана на пресс-конференции в субботу.
— В морги доставлены 225 погибших, в их числе 19 полицейских и военнослужащих, — сказал начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.
В ходе протестов были арестованы 446 человек. Количество пострадавших перевалило за 4,5 тысячи.
— Из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств, — уточнил Шалабаев.
Одна из погибших — 26-летняя многодетная мать. У жительницы Свердловской области осталось трое детей. О том, как произошла эта трагедия, рассказала свекровь погибшей.
Напомним, 2 января 2022 года в Казахстане после резкого повышения цен на газовое топливо вспыхнули акции протеста. Протестующие жгли здания и машины, до смерти забивали силовиков. Президент Казахстана распустил правительство и ввел в города войска для силового подавления бунта, позже к силовому подавлению присоединились миротворцы ОДКБ. Позже, комментируя произошедшее в стране, Касым-Жомарт Токаев назвал это «террористической войной» и государственным переворотом. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.