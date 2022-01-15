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В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек

Еще 4,3 тысячи были ранены

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Беспорядки продолжались 11 дней

Беспорядки продолжались 11 дней

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В результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек. Такую цифру озвучила генпрокуратура Казахстана на пресс-конференции в субботу.

— В морги доставлены 225 погибших, в их числе 19 полицейских и военнослужащих, — сказал начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.


В ходе протестов были арестованы 446 человек. Количество пострадавших перевалило за 4,5 тысячи.

— Из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств, — уточнил Шалабаев.

Одна из погибших — 26-летняя многодетная мать. У жительницы Свердловской области осталось трое детей. О том, как произошла эта трагедия, рассказала свекровь погибшей.

Напомним, 2 января 2022 года в Казахстане после резкого повышения цен на газовое топливо вспыхнули акции протеста. Протестующие жгли здания и машины, до смерти забивали силовиков. Президент Казахстана распустил правительство и ввел в города войска для силового подавления бунта, позже к силовому подавлению присоединились миротворцы ОДКБ. Позже, комментируя произошедшее в стране, Касым-Жомарт Токаев назвал это «террористической войной» и государственным переворотом. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.

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КазахстанОДКБбеспорядки в Казахстане
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