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Новосибирца приговорили к штрафу за ложное сообщение о минировании

Он сообщил о готовящемся взрыве в жилом доме в Калининском районе

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Мужчина позвонил со своего мобильного телефона на телефон службы «112»

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В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который сообщил о ложном минировании жилого дома на Земнухова. Инцидент произошел 30 ноября 2021 года. Его признали виновным и приговорили к штрафу.

— 30 ноября 2021 года обвиняемый со своего мобильного телефона позвонил на телефон службы «112» и сообщил оператору заведомо ложные сведения об акте терроризма, а именно, что в доме № 7 по улице Земнухова заложена бомба и произойдет взрыв. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в здании взрывных устройств обнаружено не было, — сообщили в Калининском районном суде.

Мужчину приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Калининский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела о ложном сообщении о готовящемся взрыве в метро Новосибирска.

Ложное минирование
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