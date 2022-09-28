Новосибирца приговорили к штрафу за ложное сообщение о минировании
Он сообщил о готовящемся взрыве в жилом доме в Калининском районе
В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который сообщил о ложном минировании жилого дома на Земнухова. Инцидент произошел 30 ноября 2021 года. Его признали виновным и приговорили к штрафу.
— 30 ноября 2021 года обвиняемый со своего мобильного телефона позвонил на телефон службы «112» и сообщил оператору заведомо ложные сведения об акте терроризма, а именно, что в доме
Мужчину приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее Калининский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела о ложном сообщении о готовящемся взрыве в метро Новосибирска.