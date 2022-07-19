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В шутку заминировавшую метро женщину начали судить за ложное сообщение о теракте в Новосибирске

Наталье Викулиной грозит до пяти лет лишения свободы

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Женщина позвонила из своего дома, сообщив о готовящемся взрыве

Женщина позвонила из своего дома, сообщив о готовящемся взрыве

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Калининский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела Викулиной Натальи, которой инкриминируется заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в метро Новосибирска.

— Органами предварительного расследования Викулина обвиняется в том, что 11 апреля 2022 года, находясь у себя дома, позвонила на телефон службы 02 со своего мобильного телефона и сообщила об акте терроризма, заверив оператора службы 02, что в Новосибирском метрополитене заложена бомба, — сообщается на сайте суда.

В мае 21-летнего новосибирца приговорили к трем годам колонии за сообщение о минировании. Он отправил сообщение о готовящемся взрыве в школу Калининского района. В начале марта в Новосибирске прошла волна эвакуаций из-за сообщений о минировании. Она затронула школы и вузы. НГС собрал в онлайн-трансляции подробности происшествия.

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