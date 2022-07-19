В шутку заминировавшую метро женщину начали судить за ложное сообщение о теракте в Новосибирске
Наталье Викулиной грозит до пяти лет лишения свободы
Калининский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела Викулиной Натальи, которой инкриминируется заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в метро Новосибирска.
— Органами предварительного расследования Викулина обвиняется в том, что 11 апреля 2022 года, находясь у себя дома, позвонила на телефон службы 02 со своего мобильного телефона и сообщила об акте терроризма, заверив оператора службы 02, что в Новосибирском метрополитене заложена бомба, — сообщается на сайте суда.
В мае