СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 63.56
eur 66.61
Тема дняТри года колонии за сообщение о минировании
Все новости
Все новости

21-летнего новосибирца приговорили к трем годам колонии за сообщение о минировании

Он отправил сообщение о готовящемся взрыве в школу Калининского района

725
Осужденный направил сообщение о минировании в школу в прошлом году

Осужденный направил сообщение о минировании в школу в прошлом году

Поделиться

В Новосибирске 21-летнего парня, который послал ложное сообщение о минировании школы № 211 в Калининском районе, приговорили к трем годам лишения свободы. В результате его действий людей эвакуировали из здания.

Инцидент произошел 30 апреля 2021 года. Калининский районный суд вынес приговор 18 мая 2022 года.

— Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ему назначено наказание на срок три года. Окончательное наказание назначено по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок три года десять дней, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

В начале марта в Новосибирске прошла волна эвакуаций из-за сообщений о минировании. Она затронула школы и вузы. НГС собрал в онлайн-трансляции подробности происшествия.

По теме 5

минированиетерроризмсуд
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2