21-летнего новосибирца приговорили к трем годам колонии за сообщение о минировании
Он отправил сообщение о готовящемся взрыве в школу Калининского района
В Новосибирске 21-летнего парня, который послал ложное сообщение о минировании школы
Инцидент произошел 30 апреля 2021 года. Калининский районный суд вынес приговор
— Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.
В начале марта в Новосибирске прошла волна эвакуаций из-за сообщений о минировании. Она затронула школы и вузы. НГС собрал в онлайн-трансляции подробности происшествия.