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Падение наледи на 15-летнего подростка: какое наказание получил работник УК

Начальник аварийно-спасательной службы вину признал и выплатил деньги семье ребенка

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Суд вынес приговор 27 июня

Суд вынес приговор 27 июня

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В Ленинском районном суде 27 июня вынесли приговор начальнику аварийно-спасательной службы ООО УК «Жилой квартал» А. Крюкову.

Как сообщается на сайте суда, по вине Крюкова 23 марта 2021 года на ребенка упала наледь. Мы писали ранее, что 15-летнего подростка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и сломанной лодыжкой. Суд приговорил начальника аварийно-спасательной службы к двум годам условного срока.

Крюкова обвиняли в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

— В ходе судебного следствия установлено, что Крюков А. И., являясь начальником аварийно-диспетчерской службы ООО УК «Жилой квартал», оказывал услуги по содержанию многоквартирного дома по адресу: Новосибирск, Ленинский район, переулок 3-й Серафимовича, дом 16, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего 23.03.2021 в вечернее время наледь, образовавшаяся на крыше этого дома упала на несовершеннолетнего ребенка, — сообщили в пресс-службе суда.

Ребенок от удара получил множественные травмы, которые были признаны тяжким вредом здоровью. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном и добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, причиненные в результате преступления.

Крюкова признали виновными в совершении преступления. Его приговорили к двум годам условного срока. Приговор в законную силу не вступил. Корреспондент НГС не смогла дозвониться до ООО УК «Жилой квартал».

ООО УК «Жилой квартал» существует с 2015 года. По данным «Контур.Фокуса», компанией владеет Татьяна Семенова. Выручка компании в 2021 году составила 10 миллионов, чистая прибыль — 60 тысяч рублей.

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела о падении льда на проходящую мимо Маргариту Севостьянченко в Первомайском районе. Как сообщили в СК по Новосибирской области, 34-летняя сотрудница управляющей компании обвиняется по части 2 статье 118 УК РФ.

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