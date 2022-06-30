Падение наледи на 15-летнего подростка: какое наказание получил работник УК

— В ходе судебного следствия установлено, что Крюков А. И. , являясь начальником аварийно-диспетчерской службы ООО УК «Жилой квартал», оказывал услуги по содержанию многоквартирного дома по адресу: Новосибирск, Ленинский район, переулок 3-й Серафимовича, дом 16, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего 23.03.2021 в вечернее время наледь, образовавшаяся на крыше этого дома упала на несовершеннолетнего ребенка, — сообщили в пресс-службе суда.