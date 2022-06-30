Падение наледи на
15-летнего подростка: какое наказание получил работник УК
Начальник аварийно-спасательной службы вину признал и выплатил деньги семье ребенка
В Ленинском районном суде 27 июня вынесли приговор начальнику аварийно-спасательной службы ООО УК «Жилой квартал»
Как сообщается на сайте суда, по вине Крюкова 23 марта 2021 года на ребенка упала наледь. Мы писали ранее, что
Крюкова обвиняли в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
— В ходе судебного следствия установлено, что
Ребенок от удара получил множественные травмы, которые были признаны тяжким вредом здоровью. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном и добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, причиненные в результате преступления.
Крюкова признали виновными в совершении преступления. Его приговорили к двум годам условного срока. Приговор в законную силу не вступил. Корреспондент НГС не смогла дозвониться до ООО УК «Жилой квартал».
ООО УК «Жилой квартал» существует с 2015 года. По данным «Контур.Фокуса», компанией владеет Татьяна Семенова. Выручка компании в 2021 году составила 10 миллионов, чистая прибыль — 60 тысяч рублей.
В Новосибирске завершили расследование уголовного дела о падении льда на проходящую мимо Маргариту Севостьянченко в Первомайском районе. Как сообщили в СК по Новосибирской области,