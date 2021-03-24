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В Ленинском районе наледь с крыши упала на 15-летнего мальчика

Подросток получил серьезные травмы

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Мальчика доставили в больницу

Мальчика доставили в больницу

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Вчера, 23 марта, в Ленинском районе Новосибирска на подростка упала наледь с крыши двухэтажного дома в 3-м Переулке Серафимовича, 16. Он получил травмы.

— Мальчик, 15 лет. Сотрясение головного мозга, перелом лодыжки. Состояние средней степени тяжести, доставлен в больницу, — рассказала главный врач Станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова сообщила НГС, что по данному факту проводится проверка. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в НСО также в курсе ситуации. В управляющей компании, которая обслуживает дом, не ответили на звонок корреспондента НГС.

В начале марта снежная глыба льда упала на жительницу Новосибирска с 9-го этажа. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

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Ленинский районналедьпострадавший
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