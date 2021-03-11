Снежная глыба упала с крыши девятиэтажного дома на сибирячку

10 марта в Матвеевке в Новосибирске, на улице
— Вчера в Матвеевке с дома на Узорной, 7 глыбой снега с крыши убило женщину. Умерла в больнице поздно вечером. Прошу инициировать проверку работы УК в городе, так как весенний период всегда сопровождается такими печальными событиями из-за халатности управляющих компаний, — написала в редакцию знакомая женщины.
Вызовы об этом поступали и на телефон диспетчера службы 112. Очевидцы звонили
— На Узорной действительно был вызов к женщине, на которую упал лед. Женщина
В управляющей компании дома АО «Перспектива» сообщили, что не могут комментировать ситуацию, и попросили отправить им письменный запрос.
В феврале в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два припаркованных рядом легковых автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши.
А прошлой весной, в марте, на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина льдина упала на коляску с ребенком. Мальчика увезли на скорой.