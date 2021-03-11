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Снежная глыба упала с крыши девятиэтажного дома на сибирячку

В больницу ее отвезли с открытой черепно-мозговой травмой

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Очевидцы звонили в службу 112

Очевидцы звонили в службу 112

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10 марта в Матвеевке в Новосибирске, на улице Узорной, 7, с крыши девятиэтажного дома на женщину упала снежная глыба.

— Вчера в Матвеевке с дома на Узорной, 7 глыбой снега с крыши убило женщину. Умерла в больнице поздно вечером. Прошу инициировать проверку работы УК в городе, так как весенний период всегда сопровождается такими печальными событиями из-за халатности управляющих компаний, — написала в редакцию знакомая женщины.

Вызовы об этом поступали и на телефон диспетчера службы 112. Очевидцы звонили в 16 часов. Один из них сообщил, что снег с крыши упал на женщину лет 50, второй сказал, что женщину убило сосулькой.

— На Узорной действительно был вызов к женщине, на которую упал лед. Женщина 68 лет, доставили во вторую больницу скорой помощи с открытой черепно-мозговой травмой, — сообщила главврач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова. Она добавила, что не знает, скончалась ли женщина в больнице.

В управляющей компании дома АО «Перспектива» сообщили, что не могут комментировать ситуацию, и попросили отправить им письменный запрос.

В феврале в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два припаркованных рядом легковых автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши.

А прошлой весной, в марте, на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина льдина упала на коляску с ребенком. Мальчика увезли на скорой.

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УКснег
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