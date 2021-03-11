Снежная глыба упала с крыши девятиэтажного дома на сибирячку

10 марта в Матвеевке в Новосибирске, на улице Узорной, 7 , с крыши девятиэтажного дома на женщину упала снежная глыба.

— Вчера в Матвеевке с дома на Узорной, 7 глыбой снега с крыши убило женщину. Умерла в больнице поздно вечером. Прошу инициировать проверку работы УК в городе, так как весенний период всегда сопровождается такими печальными событиями из-за халатности управляющих компаний, — написала в редакцию знакомая женщины.