8 февраля понедельник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 0/10
usd 75.11
eur 89.89
Тема дняВ Новосибирске появится конкурент IKEA

Все новости

Все новости

Снег с крыши кафе обрушился на два автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши

Со слов пострадавших, владелец кафе не признает свою вину в случившемся

928
10Обсудить

Поделиться

Теперь машинам необходим дорогой серьезный ремонт

Теперь машинам необходим дорогой серьезный ремонт

Поделиться

В Новосибирске снег с крыши кафе раздавил крыши и стекла двух автомобилей

В субботу, 6 февраля, в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два припаркованных рядом легковых автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши.

Инцидент произошел около кафе «Солнечный день» на улице Холодильная. Юлия М. с молодым человеком оставили машину возле здания. Со слов девушки, когда они приехали, место для парковки было расчищено и не огорожено.

— Снег с крыши обрушился на два автомобиля, наш и еще одних посетителей. После падения появился хозяин здания и сказал своим сотрудникам срочно огораживать место лентой и лопатами расчищать снег, якобы это была всего лишь пешеходная дорожка и мы незаконно парковались. Мы вызвали полицию и участкового, сотрудники приехали, осмотрели автомобили, составили протокол. Сегодня мы сходили в полицию, забрали талон. Пока мы еще стояли и ждали там, около кафе, одному выходящему мужчине на голову упал кусок снега, благо, не большой, но все же. Хозяин здания и кафе отказывается признавать свою вину, говорит, что пойдет в суд. Мы сами думаем пойти в суд, если ситуация не разрешится, так как считаем, что он в ответе за это, — рассказала Юлия М.

Корреспондент НГС не смог получить оперативный комментарий по поводу ситуации от хозяина заведения и направил запрос сети кафе «Солнечный день».

Что делать, если на ваш автомобиль упал снег и повредил его?

1. Необходимо вызвать полицию — сотрудники зафиксируют повреждения машины

2. Нужно обязательно сфотографировать автомобиль и сами повреждения несколько раз чтобы были ясны суть случившегося и место действия (на снимке должны быть дом, его номер и другие отличительные признаки местности).

3. Понять, кто именно отвечает за уборку снега и льда на крыше конкретного дома — управляющая компания, товарищество собственников жилья или какая-то другая организация?

4. Ущерб, нанесённый автомобилю, должен быть оценён независимыми и квалифицированными экспертами.

5. Если виновная сторона отказывается платить, необходимо направить ей письменную претензию, подождать 20 дней, а при отсутствии положительного ответа — обращаться в суд с иском.

На припаркованный у жилого многоквартирного дома в Кировском районе автомобиль упала снежная глыба — сидевшая в нем девушка получила травмы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автомобилиснег
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...