Снег с крыши кафе обрушился на два автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши

В Новосибирске снег с крыши кафе раздавил крыши и стекла двух автомобилей
В субботу, 6 февраля, в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два припаркованных рядом легковых автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши.
Инцидент произошел около кафе «Солнечный день» на улице Холодильная. Юлия М. с молодым человеком оставили машину возле здания. Со слов девушки, когда они приехали, место для парковки было расчищено и не огорожено.
— Снег с крыши обрушился на два автомобиля, наш и еще одних посетителей. После падения появился хозяин здания и сказал своим сотрудникам срочно огораживать место лентой и лопатами расчищать снег, якобы это была всего лишь пешеходная дорожка и мы незаконно парковались. Мы вызвали полицию и участкового, сотрудники приехали, осмотрели автомобили, составили протокол. Сегодня мы сходили в полицию, забрали талон. Пока мы еще стояли и ждали там, около кафе, одному выходящему мужчине на голову упал кусок снега, благо, не большой, но все же. Хозяин здания и кафе отказывается признавать свою вину, говорит, что пойдет в суд. Мы сами думаем пойти в суд, если ситуация не разрешится, так как считаем, что он в ответе за это, — рассказала Юлия М.
Корреспондент НГС не смог получить оперативный комментарий по поводу ситуации от хозяина заведения и направил запрос сети кафе «Солнечный день».
Что делать, если на ваш автомобиль упал снег и повредил его?
1. Необходимо вызвать полицию — сотрудники зафиксируют повреждения машины
2. Нужно обязательно сфотографировать автомобиль и сами повреждения несколько раз чтобы были ясны суть случившегося и место действия (на снимке должны быть дом, его номер и другие отличительные признаки местности).
3. Понять, кто именно отвечает за уборку снега и льда на крыше конкретного дома — управляющая компания, товарищество собственников жилья или какая-то другая организация?
4. Ущерб, нанесённый автомобилю, должен быть оценён независимыми и квалифицированными экспертами.
5. Если виновная сторона отказывается платить, необходимо направить ей письменную претензию, подождать 20 дней, а при отсутствии положительного ответа — обращаться в суд с иском.
На припаркованный у жилого многоквартирного дома в Кировском районе автомобиль упала снежная глыба — сидевшая в нем девушка получила травмы.