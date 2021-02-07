Снег с крыши кафе обрушился на два автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши

В субботу, 6 февраля, в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два припаркованных рядом легковых автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши.



Инцидент произошел около кафе «Солнечный день» на улице Холодильная. Юлия М. с молодым человеком оставили машину возле здания. Со слов девушки, когда они приехали, место для парковки было расчищено и не огорожено.

— Снег с крыши обрушился на два автомобиля, наш и еще одних посетителей. После падения появился хозяин здания и сказал своим сотрудникам срочно огораживать место лентой и лопатами расчищать снег, якобы это была всего лишь пешеходная дорожка и мы незаконно парковались. Мы вызвали полицию и участкового, сотрудники приехали, осмотрели автомобили, составили протокол. Сегодня мы сходили в полицию, забрали талон. Пока мы еще стояли и ждали там, около кафе, одному выходящему мужчине на голову упал кусок снега, благо, не большой, но все же. Хозяин здания и кафе отказывается признавать свою вину, говорит, что пойдет в суд. Мы сами думаем пойти в суд, если ситуация не разрешится, так как считаем, что он в ответе за это, — рассказала Юлия М.