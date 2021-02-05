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Тема дняЛедяная глыба рухнула на автомобиль

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Врачи рассказали о травмах сибирячки после падения на машину снежной глыбы

В ТСЖ говорят, что не могут найти хозяина квартиры

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По информации от председателя ТСЖ, в машине находилась девушка, которая пострадала

По информации от председателя ТСЖ, в машине находилась девушка, которая пострадала

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Врачи рассказали, какие травмы получила сибирячка, которая была в машине, когда на нее с крыши упала снежная глыба.

— В 13:41 поступил вызов в скорую. Там была женщина 33 лет, ее доставили с сотрясением головного мозга в больницу № 34, — рассказала главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

После вчерашнего инцидента на Телевизионную, 13 вызывали полицию и скорую помощь, сообщил председатель правления ТСЖ «Телевизионный квартал».

Он также сообщил корреспонденту НГС, что глыба обвалилась не с крыши здания, а с козырька балкона на 9-м этаже. Мужчина сослался на статью 30 Жилищного Кодекса РФ, сказав, что владелец квартиры сам должен нести ответственность за уборку снега на своем балконе.

— Он несет ответственность за свое имущество. Вчера я присутствовал, когда приезжала полиция, которая составляла протокол. Скорая приезжала, осмотрела девушку, которая сидела в машине, — якобы ее ударило крышей по голове. Я сомневаюсь, конечно. На всякий случай они написали, что у нее ушиб мягких тканей. Владельца квартиры найти не можем, он здесь не живет. По-моему, сдает. Но там не отвечает никто.

Сейчас, по словам председателя ТСЖ, хозяина квартиры продолжают искать.

При этом в ГУ МВД по НСО сообщили, что вчера обращения к ним по поводу упавшей глыбы не поступало.

На видео, опубликованном вчера в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», видно, что за несколько секунд до падения глыбы мимо автомобиля прошла женщина с ребенком. Затем на машину упали сперва две льдины подряд, а буквально через пару секунд — еще одна. После этого открылась передняя дверь и из автомобиля выбежал мужчина.

Подписчица группы «АСТ-54» рассказала, что машину приобрели совсем недавно.

— Хорошо, что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс. Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди, — пояснила она.

Такие ситуации далеко не всегда обходятся без пострадавших. Например, в марте 2019 года глыба льда упала с крыши на 7-летнюю девочку — ребенка увезли в больницу.

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