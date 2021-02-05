Врачи рассказали о травмах сибирячки после падения на машину снежной глыбы

Врачи рассказали, какие травмы получила сибирячка, которая была в машине, когда на нее с крыши упала снежная глыба.
— В 13:41 поступил вызов в скорую. Там была женщина
После вчерашнего инцидента на
Он также сообщил корреспонденту НГС, что глыба обвалилась не с крыши здания, а с козырька балкона на
— Он несет ответственность за свое имущество. Вчера я присутствовал, когда приезжала полиция, которая составляла протокол. Скорая приезжала, осмотрела девушку, которая сидела в машине, — якобы ее ударило крышей по голове. Я сомневаюсь, конечно. На всякий случай они написали, что у нее ушиб мягких тканей. Владельца квартиры найти не можем, он здесь не живет. По-моему, сдает. Но там не отвечает никто.
Сейчас, по словам председателя ТСЖ, хозяина квартиры продолжают искать.
При этом в ГУ МВД по НСО сообщили, что вчера обращения к ним по поводу упавшей глыбы не поступало.
На видео, опубликованном вчера в группе новосибирской службы эвакуации «
Подписчица группы «
— Хорошо, что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс. Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди, — пояснила она.
Такие ситуации далеко не всегда обходятся без пострадавших. Например, в марте 2019 года глыба льда упала с крыши на