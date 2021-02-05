Врачи рассказали о травмах сибирячки после падения на машину снежной глыбы

Врачи рассказали, какие травмы получила сибирячка, которая была в машине, когда на нее с крыши упала снежная глыба.

— В 13:41 поступил вызов в скорую. Там была женщина 33 лет , ее доставили с сотрясением головного мозга в больницу № 34 , — рассказала главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

После вчерашнего инцидента на Телевизионную, 13 вызывали полицию и скорую помощь, сообщил председатель правления ТСЖ «Телевизионный квартал».