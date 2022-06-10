Не осмотрела крышу: под суд за падение глыбы льда на женщину пойдет сотрудница управляющей компании
Ответственная за кровлю крыш свою вину полностью признала
В Новосибирске завершили расследование уголовного дела о падении льда на проходящую мимо Маргариту Севостьянченко в Первомайском районе.
Как сообщили в СК по Новосибирской области,
Как объяснили в Следственном комитете, обвиняемая занимала должность мастера по руководству. В ее обязанности входил контроль по сбросу снежных навесов и очистки козырьков. Также обвиняемая должна была ежедневно проверять кровлю крыш. В конце марта женщина не обратилась к подрядной организации, чтобы почистили кровлю, когда там образовалась наледь.
По версии следователей, из-за действий женщины 31 марта на улице Ученической Первомайского района возле дома
— В настоящее время жизни потерпевший ничего не угрожает. В ходе следствия обвиняемая в порядке статьи 91 УПК РФ не задерживалась, мера пресечения была избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Обвинительное заключение подписал прокурор Первомайского района Александр Бабкин. Дело ушло для рассмотрения по существу в суд.
В управляющей компании ООО «Сибирский сервисный центр» после того, как журналист НГС представился, звонок сбросили.
ООО «Сибирский сервисный центр» существует с 2005 года. Учредитель компании Павел Загайнов. По информации «Контур.Фокуса», сейчас компанией руководит конкурсный управляющий Инна Авличева.
Разбираемся вместе с юристами, как ледяные глыбы убивают людей по всей стране и кто должен отвечать.