Не осмотрела крышу: под суд за падение глыбы льда на женщину пойдет сотрудница управляющей компании

Как объяснили в Следственном комитете, обвиняемая занимала должность мастера по руководству. В ее обязанности входил контроль по сбросу снежных навесов и очистки козырьков. Также обвиняемая должна была ежедневно проверять кровлю крыш. В конце марта женщина не обратилась к подрядной организации, чтобы почистили кровлю, когда там образовалась наледь.