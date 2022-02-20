«Перелом позвоночника, разрыв легких и печени»: как ледяные глыбы убивают людей по всей стране и кто должен отвечать

Врачи диагностировали у москвички перелом позвоночника, переломы ребер и ключицы, разрыв печени, легких и селезенки, черепно-мозговую травму. Сейчас Наталья в реанимации, за ее жизнь борются врачи. Как сообщила сестра потерпевшей журналисту MSK1.RU, она находится в очень тяжелом состоянии. Наталье требуется переливание крови. К счастью, Давыдова постепенно поправляется. Вчера она пришла в себя, неделю пролежав в бессознательном состоянии. Сама стала дышать, и у нее нормализовалось давление. В дальнейшем ей предстоит операция на ключицу и, скорее всего, на позвоночнике.
Другой жительнице столицы повезло гораздо меньше. Ледяная глыба
И что же говорят в свою защиту чиновники разных городских и муниципальных структур, которые в конечном итоге всё равно ответственны за то, что глыбы льда падают на бедных женщин? Пока ничего. Как говорит Елена Локтина, сестра Натальи Давыдовой, первым делом после происшествия местная управляющая компания ГБУ «Жилищник района Хамовники» решила быстро зачистить снег, чтобы произошедшее не выглядело как их вина.
— В этот же вечер управляющая компания вызвала дворников на место происшествия. Они до асфальта вычистили снег, как будто там всё было и до этого чисто. Администратор ателье, которая помогала сестре, полагает, что управляющая компания хочет сделать так, чтобы всё выглядело, как будто это она сама поскользнулась. Сделать так, будто это не их вина. Вчера мы были на том месте: везде расклеены таблички с предупреждением, что снег сходит с крыши. Но вообще, как сказали жители этого дома, они жаловались им на это неоднократно, в том числе и на прошлой неделе. Всё из-за падающего снега. В прошлом году также упал снег на припаркованную машину, но управляющая компания на это никак не реагировала и не реагирует, — утверждает Елена Локтина.
Журналист MSK1.RU пытался связаться с ГБУ, но телефоны там не отвечают.
Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по этому поводу. В следственный орган направлены материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по второй части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Виновным грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Между тем глыбы льда падают не только в столице. Прокуратура разбирается с происшествием в Великом Новгороде, где на маму с ребенком с крыши жилого дома рухнула глыба льда. У женщины серьезные травмы, малыш не пострадал чудом. В Горнозаводске Пермского края на
Этот список можно продолжать. Только за эту неделю — десятки дел по стране. И вопрос один: что делать, на кого и кому жаловаться?
— Ситуации, связанные с падением глыб на людей, стали достаточно актуальными за последнюю неделю, — говорит юрист Павел Ермолаев, родственник пострадавшей Натальи Давыдовой. — Мы смотрели по новостям и поняли: проблема повсеместная.
В первую очередь родственники Натальи занимались медицинской поддержкой: искали людей, чтобы сдавать кровь. Вопрос с уголовным расследованием отодвинули на второй план. Только вчера они стали этим заниматься основательно. Написали заявление в Боткинскую больницу, чтобы им подготовили медицинское освидетельствование. Так как вчера пострадавшая находилась еще в бессознательном состоянии, они написали заявление в следственный орган, чтобы родную сестру Натальи признали пострадавшей в рамках уголовного дела. Так она сможет принимать какое-то участие в расследовании и знакомиться с материалами следственной проверки.
— Мы вчера были на месте происшествия, — продолжает Павел. — Лед упал с девятиэтажного дома времен сталинской постройки. Над первым этажом здания сделаны сетки с металлическим каркасом, как раз для защиты от падения льда с крыши. Но, насколько мы поняли, эти сетки недостаточно обеспечивают безопасность прохожих, потому что они не покрывают всю площадь тротуара. Около самого здания защита есть, но в шаге от дома — огромный участок, на который может рухнуть глыба. Странно, что не было никаких записей с камер видеонаблюдения. На месте события есть много камер, но информация с них никуда не выложена. «Жилищник» — компания непростая, скажем так. Может быть, она как-то надавила на владельцев камер. Сейчас мы ищем адвоката, чтобы дело не замялось и ход у него был.
Кто несет ответственность за содержание той территории, на которой произошло несчастье, тот и виноват
Павел верно отметил, что проблема схода снега с крыш людям на голову — проблема актуальная. Только за последние дни СМИ писали о десятках подобных случаев в разных городах. Кто за это должен отвечать? Мэрия, управа, администрации городов, какое-нибудь ГБУ? Что делать родственникам, чтобы получить компенсацию?
С этим вопросом мы обратились к юристу Сергей Сохранову, заместителю исполнительного директора национального центра «ЖКХ Контроль»:
— Отвечает всегда тот, кто несет ответственность за содержание той территории, на которой произошло несчастье, и из-за чьего халатного отношения вовремя не были убраны снег и лед. То есть, если мы говорим про двор многоквартирного дома, глыба льда упала с него, значит, нести ответственность будет та организация, которая обслуживает этот жилой дом. Это может быть и ТСЖ, может — и ГБУ «Жилищник», если речь идет о Москве и он является управляющей организацией многоквартирного дома. Либо это может быть собственник здания. Почему здесь отвечает именно «Жилищник», а не собственники? Дом принадлежит собственникам, но всю ответственность по управлению своим домом они перекладывают на специализированную организацию. В данном случае — управляющую. В случае если дом — ведомственное здание или какой-нибудь магазин, торговый комплекс, то будет нести ответственность тот, кому здание принадлежит. Если это муниципальное здание, то ответственен город, то предприятие, которое обслуживает здание. В этом и заключается основная проблема в таких случаях, что необходимо выяснить собственника здания и обстоятельства, которые привели к тому, что упала глыба льда. Внутри организации будут искать тех, по чьей халатности это произошло.
— Что делать пострадавшим?
— Безусловно, первое действие, которое здесь необходимо, — это зафиксировать полученные повреждения. Если человек в сознании, может передвигаться и обратиться за помощью, ему обязательно надо зафиксировать ущерб здоровью, который глыба нанесла. Если произошел несчастный случай с летальным исходом либо еще с чем-то, то необходимо вызвать полицию или участкового, который отвечает за эту территорию, и добиться того, чтобы сотрудники полиции зафиксировали нарушение. Впрочем, вызывать полицию можно и в том случае, если человек функционально не пострадал, чтобы зафиксировать причинение вреда здоровью. Как раз для этого имеет смысл обратиться к участковому. Достаточно позвонить по телефону 112 и назвать обстоятельства произошедшего.
Далее, чтобы взыскать ущерб с лица, виновного в причинении вреда здоровью, нужно, во-первых, фиксировать все свои расходы: расходы на лечение, расходы на медиков, к которым вы обратились, если там была какая-нибудь платная услуга. Всё должно быть компенсировано со стороны того, кто будет признан виновным. Случаи тоже бывают разные. Есть, допустим, отдельные управляющие компании, которые стараются в максимально короткий срок решить эту проблему. Как правило, причинно-следственная связь достаточно очевидна. В таком случае все заинтересованы в том, чтобы до суда дело не доводить. Но если возникает конфликт на уровне отсутствия договоренности между пострадавшими и лицом, которое виновно в этом, здесь дело не обойдется без суда. Суд установит виновника и определит размер компенсации, который будет присужден пострадавшему лицу. Примерно тот же самый алгоритм будет справедлив не только в случае нанесения вреда здоровью, но также и в ущербе имуществу. Тоже звоните 112, либо наряд ППС, либо участковый — фиксирование ущерба и произошедшего, выставление претензии. Если претензия удовлетворена — хорошо, если нет, то с этой претензией с приложением всех сопутствующих материалов обращайтесь в суд.