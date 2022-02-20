«Перелом позвоночника, разрыв легких и печени»: как ледяные глыбы убивают людей по всей стране и кто должен отвечать

Другой жительнице столицы повезло гораздо меньше. Ледяная глыба 59-летнюю москвичку убила сразу. По данным Следственного комитета, по закону коммунальные службы и ответственные за сферу ЖКХ чиновники обязаны своевременно организовывать чистку крыш зданий и сооружений от сосулек, снега и наледи, обеспечивать проходы для людей в опасных зонах, а также контролировать качество уборки и содержания зданий и сооружений. Необеспечение указанных мер в случае наступления последствий для граждан влечет уголовную ответственность.

И что же говорят в свою защиту чиновники разных городских и муниципальных структур, которые в конечном итоге всё равно ответственны за то, что глыбы льда падают на бедных женщин? Пока ничего. Как говорит Елена Локтина, сестра Натальи Давыдовой, первым делом после происшествия местная управляющая компания ГБУ «Жилищник района Хамовники» решила быстро зачистить снег, чтобы произошедшее не выглядело как их вина.



— В этот же вечер управляющая компания вызвала дворников на место происшествия. Они до асфальта вычистили снег, как будто там всё было и до этого чисто. Администратор ателье, которая помогала сестре, полагает, что управляющая компания хочет сделать так, чтобы всё выглядело, как будто это она сама поскользнулась. Сделать так, будто это не их вина. Вчера мы были на том месте: везде расклеены таблички с предупреждением, что снег сходит с крыши. Но вообще, как сказали жители этого дома, они жаловались им на это неоднократно, в том числе и на прошлой неделе. Всё из-за падающего снега. В прошлом году также упал снег на припаркованную машину, но управляющая компания на это никак не реагировала и не реагирует, — утверждает Елена Локтина.

