«Подошва где-то под мышкой была, около груди торчала кость»: сибирячка пережила падение глыбы льда на Первомайке

Жительница Новосибирска Маргарита Севостьянченко, на которую 31 марта упала снежная глыба на Первомайке, рассказала корреспонденту НГС о своих травмах и самочувствии. Сейчас она лежит в больнице.
Женщина объяснила, что ходит каждый день мимо Ученической, 17 к своему дому. В четверг, 31 марта, женщина возвращалась от матери, которая живет по соседству, когда услышала за спиной шум. По словам пострадавшей, она сразу поняла, что с крыши сходит лед. Женщина побежала, но покинуть опасное место не успела.
— Меня в спину этот лед догнал. Я, правда, думала, что я уже не выживу, потому что помутнело всё в глазах сначала, а потом я под грудью увидела свою ногу разорванную. Подошва где-то под мышкой была, а тут около груди просто торчала кость голая. Потом немножко в себя начала приходить — и адская боль, — рассказала Маргарита.
Женщину доставили во вторую больницу скорой помощи. По словам Маргариты, у нее сломаны пять ребер, размозжено бедро, открытый перелом голеностопа.
Сибирячка уверяет, что в опасном месте не было никаких предупреждающих знаков. Появились они только после ЧП.
— Я в новостях читаю, что после того как меня на скорой отвезли, управляющая компания и все эти глыбы убрала, и ленты сигнальные повесила… Но, опять же, сигнальные ленты — вдоль крыши. Я-то вдоль крыши не ходила, под домом. Я вышла из подъезда и шла на парковку к своей машине. Зимой снег чистили там, часто проходили с какой-то шваброй, сосульки оббивали, какая-то шапка снега висела, ее оббивали. Зимой чистили, а весной вот эта глыба подтаяла, ее, наверное, не сочли нужным убирать.
Представители ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ», которое и отвечает за очистку крыши дома
Тем временем обстоятельства инцидента на Первомайке изучает Следственный комитет.
— Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъяты фотографии, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, ответственных за своевременную очистку крыши дома, — рассказали в СК.
Спустя непродолжительное время после инцидента на Первомайке похожий случай произошел в Ленинском районе Новосибирска. На улице Карла Маркса глыба льда упала на
— У одной из пострадавших состояние средней степени тяжести. Сейчас она в травматологическом отделении. Врачи оказывают женщине всю необходимую помощь, — рассказали в пресс-службе Минздрава. Вторая пострадавшая после осмотра врачами от госпитализации отказалась.
На сегодняшний день состояние Маргариты Севостьяненко не изменилось.
— Ничего с пятницы не изменилось. По-прежнему состояние средней степени тяжести, в отделении травматологии, — уточнили в пресс-службе Минздрава.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 4 апреля, на оперативном совещании у губернатора сообщил, что по каждому случаю сейчас ведется разбирательство.
— Выявляются ответственные виновные лица, — добавил мэр.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на этом же совещании потребовал проверить, как в Новосибирске убирают крыши.