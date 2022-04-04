«Подошва где-то под мышкой была, около груди торчала кость»: сибирячка пережила падение глыбы льда на Первомайке

— Меня в спину этот лед догнал. Я, правда, думала, что я уже не выживу, потому что помутнело всё в глазах сначала, а потом я под грудью увидела свою ногу разорванную. Подошва где-то под мышкой была, а тут около груди просто торчала кость голая. Потом немножко в себя начала приходить — и адская боль, — рассказала Маргарита.



Женщину доставили во вторую больницу скорой помощи. По словам Маргариты, у нее сломаны пять ребер, размозжено бедро, открытый перелом голеностопа.



Сибирячка уверяет, что в опасном месте не было никаких предупреждающих знаков. Появились они только после ЧП.



— Я в новостях читаю, что после того как меня на скорой отвезли, управляющая компания и все эти глыбы убрала, и ленты сигнальные повесила… Но, опять же, сигнальные ленты — вдоль крыши. Я-то вдоль крыши не ходила, под домом. Я вышла из подъезда и шла на парковку к своей машине. Зимой снег чистили там, часто проходили с какой-то шваброй, сосульки оббивали, какая-то шапка снега висела, ее оббивали. Зимой чистили, а весной вот эта глыба подтаяла, ее, наверное, не сочли нужным убирать.

