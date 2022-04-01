Глыба льда упала на прохожую в Первомайке — женщину госпитализировали

Вчера, 31 марта, в Первомайском районе на женщину упала глыба льда с крыши. Пострадавшую госпитализировали.
— Предварительно установлено, что
Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента. Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.
— Следственное управление СК России по Новосибирской области обращается ко всем должностным лицам, ответственным за своевременную очистку крыш зданий и сооружений в регионе, принять незамедлительные меры для ликвидации наледи и сосулек на кровле во избежание травмирования и гибели людей, — напомнили в СК.
Прошлой весной снежная глыба, упавшая с крыши девятиэтажного дома, убила женщину. Инцидент также произошел в Первомайском районе.