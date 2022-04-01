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Глыба льда упала на прохожую в Первомайке — женщину госпитализировали

Следователи начали проверку

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Следователи уже осмотрели место трагедии

Следователи уже осмотрели место трагедии

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Вчера, 31 марта, в Первомайском районе на женщину упала глыба льда с крыши. Пострадавшую госпитализировали.

— Предварительно установлено, что 31 марта 2022 года с крыши многоквартирного жилого дома № 17 на улице Ученической в Первомайском районе города Новосибирска на 41-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили в Следственном комитете региона.

Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента. Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.

— Следственное управление СК России по Новосибирской области обращается ко всем должностным лицам, ответственным за своевременную очистку крыш зданий и сооружений в регионе, принять незамедлительные меры для ликвидации наледи и сосулек на кровле во избежание травмирования и гибели людей, — напомнили в СК.

Снег упал прямо под окна дома

Снег упал прямо под окна дома

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Прошлой весной снежная глыба, упавшая с крыши девятиэтажного дома, убила женщину. Инцидент также произошел в Первомайском районе.

Обновлено: в ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ», к которому относится дом, подтвердили информацию о происшествии. В управляющей компании сообщили, что готовы дать комментарий позже.

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