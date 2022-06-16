Мужчина изнасиловал девушку, снял всё на телефон и разослал видео знакомым жертвы: как его наказали?
В суде он пытался объяснить, что принял
Железнодорожный районный суд сегодня, 16 июня, вынес приговор мужчине, который напал на уборщицу, изнасиловал ее и разослал видео всем контактам. Его приговорили к десяти годам в колонии общего режима.
Шокирующая история произошла в сентябре 2021 года: ранее судимый за кражи мужчина снял посуточно квартиру недалеко от вокзала. Как рассказали в прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска, преступник был пьян и, когда в помещение зашла
— Совершил в отношении нее изнасилование, а также иные действия сексуального характера, кроме того, похитил ее имущество, тайно и открыто, в частности мобильный телефон, на который он снял часть преступлений против половой свободы. Эти видео он отправил через WhatsApp контактам потерпевшей, в том числе их получил ее молодой человек, который, когда получил сообщение, сразу же узнал в потерпевшей свою девушку, — рассказала НГС государственный обвинитель по делу, помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Пронина.
На этом издеваться над беспомощной жертвой мужчина не закончил: чтобы она не могла уйти из квартиры, он связал ее по рукам и ногам, закрыл квартиру и сломал ключ в замочной скважине, после чего скрылся с места совершения преступления.
Согласно материалам дела, насильника задержали и обвинили в общей сложности в восьми эпизодах преступной деятельности. В суде он признался, что похитил деньги и мобильник своей жертвы, однако заявил, что не виновен в преступлениях сексуального характера:
— Занял такую позицию, что он посчитал, что потерпевшая является женщиной, которая предоставляет интимные услуги за денежное вознаграждение, и поэтому все действия были совершены девушкой добровольно, и никакого насилия он к ней не применял, — уточнила гособвинитель.
Тем не менее вину в суде доказали по всем эпизодам. Сторона обвинения попросила суд отправить насильника в колонию общего режима на 12 лет, суд уменьшил этот срок на 2 года. На обжалование приговора у злоумышленника есть 10 дней.
Ранее НГС писал о пьяной компании, которая угрожала изнасиловать администратора сауны. Девушку спасли подоспевшие гэбээровцы.