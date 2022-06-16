Мужчина изнасиловал девушку, снял всё на телефон и разослал видео знакомым жертвы: как его наказали?

— Совершил в отношении нее изнасилование, а также иные действия сексуального характера, кроме того, похитил ее имущество, тайно и открыто, в частности мобильный телефон, на который он снял часть преступлений против половой свободы. Эти видео он отправил через WhatsApp контактам потерпевшей, в том числе их получил ее молодой человек, который, когда получил сообщение, сразу же узнал в потерпевшей свою девушку, — рассказала НГС государственный обвинитель по делу, помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Пронина.