Компания новосибирцев угрожала администратору сауны изнасилованием

В Новосибирске вчера, 30 марта, пятеро молодых парней угрожали изнасилованием и избиением женщине-администратору сауны на улице Дзержинского. Об этом сообщили в Агентстве безопасности «Гвардия».
— Компания из пяти пьяных молодых людей отказывалась оплатить 5000 рублей за поврежденное и уничтоженное в бане имущество, грозили женщине-администратору насилием и физической расправой.
Как уточнили в «Гвардии», троих парней из пятерых доставили в полицию после попытки нападения на сотрудников агентства. К ним были применены наручники и слезоточивый газ.
— В настоящий момент полицией устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в МВД по Новосибирской области.
Прокуратура направила в суд дело новосибирца, который с группой других людей в марте прошлого года устроил потасовку в баре «Путч» на Красном проспекте. От его действий пострадали мужчина и женщина.