Компания новосибирцев угрожала администратору сауны изнасилованием

В Новосибирске вчера, 30 марта, пятеро молодых парней угрожали изнасилованием и избиением женщине-администратору сауны на улице Дзержинского. Об этом сообщили в Агентстве безопасности «Гвардия».

— Компания из пяти пьяных молодых людей отказывалась оплатить 5000 рублей за поврежденное и уничтоженное в бане имущество, грозили женщине-администратору насилием и физической расправой. 72-й экипаж ГБР Гвардии прибыл на вызов и задержал троих самых дерзких нарушителей, пытавшихся напасть на гвардейцев, — рассказали в пресс-службе агентства.