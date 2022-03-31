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Компания новосибирцев угрожала администратору сауны изнасилованием

Посетители отказывались оплатить 5 тысяч рублей за поврежденное имущество

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Троих из пятерых парней доставили в полицию

Троих из пятерых парней доставили в полицию

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В Новосибирске вчера, 30 марта, пятеро молодых парней угрожали изнасилованием и избиением женщине-администратору сауны на улице Дзержинского. Об этом сообщили в Агентстве безопасности «Гвардия».

— Компания из пяти пьяных молодых людей отказывалась оплатить 5000 рублей за поврежденное и уничтоженное в бане имущество, грозили женщине-администратору насилием и физической расправой. 72-й экипаж ГБР Гвардии прибыл на вызов и задержал троих самых дерзких нарушителей, пытавшихся напасть на гвардейцев, — рассказали в пресс-службе агентства.

Как уточнили в «Гвардии», троих парней из пятерых доставили в полицию после попытки нападения на сотрудников агентства. К ним были применены наручники и слезоточивый газ.

— В настоящий момент полицией устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в МВД по Новосибирской области.

Прокуратура направила в суд дело новосибирца, который с группой других людей в марте прошлого года устроил потасовку в баре «Путч» на Красном проспекте. От его действий пострадали мужчина и женщина.

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