Бывших сотрудников авиаремонтного завода осудили
в Новосибирске — они помогали вывести 67 млн рублей
Организаторов хищения ранее наказали условными сроками
4 мая в Заельцовском суде Новосибирска огласили решение по делу бывших сотрудников Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ).
По версии следствия, экс-директор службы организации сервисных центров по техобслуживанию и ремонту Андрей Костерин, замдиректора по конструктивно-технологическому направлению Александр Зобов, а также финансовый директор ООО «Предприятие Аэротех» Виктор Яньков стали участниками аферы с присвоением 67,7 миллиона рублей из бюджета НАРЗ. Ее организаторами выступили бывшие топ-менеджеры завода Алексей Мишенин и Юрий Липатников.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», контрольный пакет АО «НАРЗ» принадлежит АО «Вертолетная сервисная компания». Сегодня на предприятии трудятся 692 человека. Средняя зарплата составляет 78,9 тысячи рублей. С 2019 года НАРЗ проходит ответчиком по 85 арбитражным делам на общую сумму более 1,7 млрд рублей.
По данным прокуратуры Заельцовского района, в 2016 году НАРЗ и «Аэротех» заключили контракт на разработку технологической документации по ремонту вертолетов
ООО «Предприятие Аэротех» было образовано в 1999 году. Учредители — Сергей Ильин, Вадим Баженов, Майя Смирнова. Генеральный директор — Андрей Смирнов. Компания проходит истцом по 25 арбитражным делам на общую сумму более 83 млн рублей. «Аэротех» является исполнителем
Как выяснилось в суде, Костерин подписал техзадание на разработку техдокументации, Зобов записал на диски уже разработанную техдокументацию для передачи в «Аэротех», а Яньков подготовил фиктивные акты сдачи-приемки работ. В результате суд приговорил Андрея Костерина к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы, Александра Зобова — к 4 годам лишения свободы, Виктора Янькова — к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы. Всем троим наказание было назначено условно.
Первые два приговора были вынесены в отношении организаторов — Алексея Мишенина и Юрия Липатникова. Суд назначил каждому по 4 года лишения свободы условно. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены сотрудничество с органами прокуратуры и практически полное возмещение нанесенного материального вреда.
В ноябре 2021 года суд приговорил экс-директора НИИТО Михаила Садового к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении