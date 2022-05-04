Бывших сотрудников авиаремонтного завода осудили в Новосибирске — они помогали вывести 67 млн рублей

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», контрольный пакет АО «НАРЗ» принадлежит АО «Вертолетная сервисная компания». Сегодня на предприятии трудятся 692 человека. Средняя зарплата составляет 78,9 тысячи рублей. С 2019 года НАРЗ проходит ответчиком по 85 арбитражным делам на общую сумму более 1,7 млрд рублей.



По данным прокуратуры Заельцовского района, в 2016 году НАРЗ и «Аэротех» заключили контракт на разработку технологической документации по ремонту вертолетов Ми-171Ш стоимостью 67,7 миллиона рублей. Сотрудники ФСБ выяснили, что договор был фиктивным: все работы были выполнены действующими на тот момент сотрудниками НАРЗ, но оплата за якобы оказанные услуги поступила на счета компании «Аэротех». Было возбуждено уголовное дело о «присвоении или растрате в особо крупном размере».

