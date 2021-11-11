Вынесен первый приговор по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей в НИИТО. Кого и как наказали?

Экс-директора НИИТО Михаила Садового приговорили к 4 годам колонии
В Центральном районном суде огласили обвинительный приговор экс-руководителю «ННИИТО имени
Михаила Садового обвиняли по статьям «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» (часть 4 статьи 160 УК) и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» (пункты «а», «б» часть 4 статьи 174.1 УК).
В основу уголовного дела легли материалы ФСБ региона. Следователи-чекисты выяснили, что с начала
— Были созданы несколько юридических лиц, подконтрольных, в том числе Садовому, для участия в торгах на поставку медицинского оборудования. Руководством НИИТО создавались такие условия, что аукционы выигрывали нужные фирмы. Они делали наценку на оборудование в 5–20% от суммы каждого контракта, именно эта разница и была похищена участниками преступного сообщества, — пояснила НГС гособвинитель Ксения Кукченко. — Михаил Садовой, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 миллионов рублей. Таким образом были легализованы средства, полученные в результате махинаций.
Суд приговорил Садового к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 620 тысяч рублей.
— Суд также лишил его на срок 2 года права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных бюджетных учреждениях. Приговор не вступил в законную силу, — сообщили НГС в прокуратуре области.
В связи с тем, что Михаил Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, его дело было изъято из общего (о хищении 1,3 миллиарда) для отдельного рассмотрения. Остальным предполагаемым участникам организованной преступной группы также предстоит предстать перед судом.
Напомним, в июне 2019 года за растрату 10 миллионов рублей Садового приговорили к 3 годам колонии. Еще до вынесения решения суда он добровольно возместил бюджету 1,5 миллиона рублей. Впоследствии ученый в апелляционной инстанции скостил себе срок на полгода, а в феврале 2020 года вышел условно-досрочно.
9 октября 2019 губернатору представили нового директора НИИТО Андрея Корыткина, который с тех пор руководит научным центром. По ссылке вы можете прочесть большое интервью с ним.
За последнюю неделю в Новосибирске вынесли два обвинительных приговора за растрату бюджетных средств. За ущерб государству в 4,6 миллиона рублей условным сроком отделался экс-начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктор Чиркунов. А бывшему топ-менеджеру клиники имени Мешалкина Евгению Покушалову за соучастие в растрате 1,9 миллиарда рублей назначили наказание в виде 2,5 лет колонии.