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Вынесен первый приговор по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей в НИИТО. Кого и как наказали?

Экс-директор Михаил Садовой признал свою вину, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве

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На имущество Михаила Садового стоимостью в миллиард рублей наложен арест для возмещения ущерба

На имущество Михаила Садового стоимостью в миллиард рублей наложен арест для возмещения ущерба

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Экс-директора НИИТО Михаила Садового приговорили к 4 годам колонии

В Центральном районном суде огласили обвинительный приговор экс-руководителю «ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Михаилу Садовому по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей на госзакупках. Этот приговор стал уже вторым по счету для Садового. Потерпевшей стороной признали Министерство здравоохранения.

Михаила Садового обвиняли по статьям «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» (часть 4 статьи 160 УК) и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» (пункты «а», «б» часть 4 статьи 174.1 УК).

В основу уголовного дела легли материалы ФСБ региона. Следователи-чекисты выяснили, что с начала 2009-го по конец 2017-го Садовой, вступив в сговор с подчиненными НИИТО и руководством ООО «Бизнес-Аналитика», похитил более 1,3 миллиарда рублей при поставках медицинских товаров для нужд учреждения.

— Были созданы несколько юридических лиц, подконтрольных, в том числе Садовому, для участия в торгах на поставку медицинского оборудования. Руководством НИИТО создавались такие условия, что аукционы выигрывали нужные фирмы. Они делали наценку на оборудование в 5–20% от суммы каждого контракта, именно эта разница и была похищена участниками преступного сообщества, — пояснила НГС гособвинитель Ксения Кукченко. — Михаил Садовой, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 миллионов рублей. Таким образом были легализованы средства, полученные в результате махинаций.

Суд приговорил Садового к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 620 тысяч рублей.

— Суд также лишил его на срок 2 года права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных бюджетных учреждениях. Приговор не вступил в законную силу, — сообщили НГС в прокуратуре области.

В связи с тем, что Михаил Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, его дело было изъято из общего (о хищении 1,3 миллиарда) для отдельного рассмотрения. Остальным предполагаемым участникам организованной преступной группы также предстоит предстать перед судом.

Напомним, в июне 2019 года за растрату 10 миллионов рублей Садового приговорили к 3 годам колонии. Еще до вынесения решения суда он добровольно возместил бюджету 1,5 миллиона рублей. Впоследствии ученый в апелляционной инстанции скостил себе срок на полгода, а в феврале 2020 года вышел условно-досрочно.

9 октября 2019 губернатору представили нового директора НИИТО Андрея Корыткина, который с тех пор руководит научным центром. По ссылке вы можете прочесть большое интервью с ним.

За последнюю неделю в Новосибирске вынесли два обвинительных приговора за растрату бюджетных средств. За ущерб государству в 4,6 миллиона рублей условным сроком отделался экс-начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктор Чиркунов. А бывшему топ-менеджеру клиники имени Мешалкина Евгению Покушалову за соучастие в растрате 1,9 миллиарда рублей назначили наказание в виде 2,5 лет колонии.

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