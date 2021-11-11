Вынесен первый приговор по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей в НИИТО. Кого и как наказали?

В Центральном районном суде огласили обвинительный приговор экс-руководителю «ННИИТО имени Я. Л. Цивьян а» Михаилу Садовому по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей на госзакупках. Этот приговор стал уже вторым по счету для Садового. Потерпевшей стороной признали Министерство здравоохранения.



Михаила Садового обвиняли по статьям «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» (часть 4 статьи 160 УК) и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» (пункты «а», «б» часть 4 статьи 174.1 УК).

