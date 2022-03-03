За смерть ребенка под колесами трактора назначен условный срок в Новосибирской области

В Новосибирской области вынесен приговор трактористу и мастеру участка муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальным имуществом». В августе 2021 года из-за их неосторожности погиб трехлетний ребенок.

Мужчин признали виновными по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— По данным следствия и суда, 26 августа 2021 года в вечернее время тракторист, не убедившись в отсутствии людей, находившихся на обочине между дорогой и водоотводным каналом в переулке между домами по улице Гагарина и домами по улице Ландика города Карасук Карасукского района Новосибирской области, по указанию мастера участка не обеспечил безопасную эксплуатацию агрегируемого оборудования к трактору при выполнении дорожных работ, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.