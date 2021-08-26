В Карасуке трактор задавил 3-летнего ребенка

Следователи города Карасука Новосибирской области завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) из-за того, что трактор во время проведения работ задавил ребенка.
— Предварительно установлено, что сегодня в вечернее время мужчина, управляя трактором, выполнял работу по скашиванию травы на обочине дороги территории улицы Гагарина в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области. В ходе выполнения работ водитель трактора причинил повреждения малолетнему, который находился на обочине дороги. В результате происшествия, ребенок погиб на месте, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.
Сейчас на месте происшествия работает Следственный комитет. Он проводит осмотр места происшествия и допрашивает очевидцев. Известно, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины и условия произошедшего устанавливают.
Несчастный случай произошел днем 10 августа в Коченевском районе — 8-летний мальчик упал с велосипеда. В результате падения рычаг от тормоза проткнул ему бедренную артерию.