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Что грозит водителю BMW X6, который насмерть сбил 12-летнего мальчика? Объясняет юрист

Мальчик во время происшествия также нарушил ПДД — эксперт объяснил, повлияет ли это на решение суда

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Сейчас водитель находится в СИЗО

Сейчас водитель находится в СИЗО

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Юрист объяснил, что грозит водителю BMW X6 за ДТП с велосипедистом в Новосибирске

В Новосибирске до сих пор не утихают обсуждения резонансного ДТП с гибелью ребенка-велосипедиста под колесами BMW X6. Сейчас водитель Ясин Гасанов находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело. Мы узнали у юриста, какое наказание может грозить водителю, смогут ли ему назначить условный срок и как повлияет на приговор то, что сам ребенок нарушил ПДД — ехал по переходу на велосипеде.

Что произошло

Авария случилась 5 июня на пересечении улиц Никитина и Короленко. BMW X6 насмерть сбил 12-летнего ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Мальчик погиб на месте. Предварительно установлено, что водитель BMW поехал на красный сигнал светофора.

Позже очевидцы рассказали, что маму погибшего увезли на скорой — женщина потеряла сознание. За рулем машины был 41-летний Ясин Гасанов. На следующий день на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). 7 июня Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал мужчину до 3 августа.

Что грозит водителю

Юрист Сергей Егоров объяснил, что в статье 264 УК РФ нет деления — наступила смерть ребенка или взрослого. Часть третья говорит только о том, что нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств повлекло по неосторожности смерть человека.

— В этой статье нет отдельного квалифицирующего признака, что преступление совершено в отношении ребенка. Конечно, возраст будет учитываться. Это будет даже не отягчающим моментом — в законе нет таких обстоятельств. При этом вину человека все-таки в целом будет отяжелять. Думаю, что квалификация дела так и останется по этой статье. По данной части водителю грозит наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Сразу следует отметить, что это считается преступлением, совершенным по неосторожности, и оно относится к категории средней тяжести, — объяснил юрист.

О более серьезных сроках речи в данной ситуации идти не может. Никто не сможет приговорить человека по такой статье к 8–10 годам лишения свободы.

— Часто вижу комментарии людей, которые говорят: «Убил ребенка и получил 3 года». Это связано не с тем, что у нас такие следователи и судьи. Это закон, который четко говорит, что часть третья этой статьи — средней тяжести преступление. Из своей практики могу сказать, что в данном случае могут человека приговорить к реальному наказанию — отправить в колонию, — добавил юрист. — Из моей практики последний приговор — водителя осудили по части 4 этой статьи, это более тяжкое преступление, так как он был за рулем пьяный и сбил насмерть пешехода. Его лишили свободы на 5 лет в колонии общего режима.

На срок могут повлиять несколько факторов. Например, если у водителя непогашенная судимость и рецидив, то наказание будет более суровым. Если он положительно характеризуется, возместит вред, будет оказывать следствию содействие — это всё суд будет учитывать при вынесении приговора.

Что еще может повлиять на приговор?

Эксперты и суд будут оценивать все обстоятельства происшествия: почему водитель не затормозил, в какой момент он увидел ребенка.

— Дела о ДТП поэтому такие и сложные из-за таких нюансов. Например, есть понятие как момент возникновения опасности. Именно от него эксперты и делают отсчет, например, времени движения. Если водитель едет и видит, что человек начал переходить дорогу, но едет и едет и давит его, то виноват однозначно водитель — сто раз мог остановиться и не стал этого делать. А если человек из-за автобуса делает шаг и водитель даже среагировать не успевает, то в этом случае может быть такое экспертное заключение, что не имел технической возможности предотвратить наезд, — рассказывает Сергей Егоров.

Также будет исследоваться вопрос о том, почему автомобиль проехал на красный свет.

— Указано, что в этой ситуации водитель проехал именно на красный свет — это безусловное нарушение. У нас даже на желтый ехать запрещено. Естественно, видя, что идет человек, водитель должен был тормозить безусловно. Почему он этого не сделал — еще один вопрос. Если все-таки пытался затормозить, то это уже определят эксперты, — объясняет Егоров.

Будут учитывать эксперты и еще одно важное обстоятельство — по ПДД если водитель не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению, то он должен закончить маневр.

Повлияет ли на приговор то, что мальчик нарушил ПДД?

Чтобы перейти дорогу, мальчик должен был спешиться с велосипеда. Ребенок нарушил ПДД, но юрист уверен, что это не должно никак сказаться на деле.

— В таких делах ключевой момент — установить причинно-следственную связь между действиями и последствиями. Именно действия водителя будут состоять в прямой причинно-следственной связи со смертью ребенка. А нарушение ребенком ПДД в данном деле не такое ключевое обстоятельство, — объяснил юрист.

В другом его деле из практики пешеход шел по обочине не навстречу транспорту, а в попутном направлении. А это также запрещено правилами. Но суд сказал: да, пешеход нарушил ПДД, но это не дает водителю оснований не следить за дорогой.

— И если ты плохо видишь дорогу по каким-то причинам, то ПДД предписывает избрать соответствующую скорость вплоть до остановки транспортного средства. На видео заметно, что дорога хорошо просматривалась и ребенка можно было увидеть.

Колония-поселение или общий режим?

В последние годы практика по статье 264 стала более жесткой. Очень много резонансных ДТП произошло за это время, и суды стали давать реальные сроки.

— Нареканий со стороны общества было очень много и насчет назначения в том числе колоний-поселений. После последних изменений в законе чаще стали приговаривать к наказанию с отбыванием именно в колониях общего режима, — добавил юрист.

В феврале в Ленинском районе 10-летний мальчик попал под колеса «Газели», когда переходил улицу Титова по пешеходному переходу — момент ДТП попал на видео.

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ДТПсбил ребенкасмертельная авария
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