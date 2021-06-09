Что грозит водителю BMW X6, который насмерть сбил 12-летнего мальчика? Объясняет юрист

Юрист объяснил, что грозит водителю
В Новосибирске до сих пор не утихают обсуждения резонансного ДТП с гибелью ребенка-велосипедиста под колесами
Что произошло
Авария случилась 5 июня на пересечении улиц Никитина и Короленко.
Позже очевидцы рассказали, что маму погибшего увезли на скорой — женщина потеряла сознание. За рулем машины был
Что грозит водителю
Юрист Сергей Егоров объяснил, что в
— В этой статье нет отдельного квалифицирующего признака, что преступление совершено в отношении ребенка. Конечно, возраст будет учитываться. Это будет даже не отягчающим моментом — в законе нет таких обстоятельств. При этом вину человека все-таки в целом будет отяжелять. Думаю, что квалификация дела так и останется по этой статье. По данной части водителю грозит наказание до
О более серьезных сроках речи в данной ситуации идти не может. Никто не сможет приговорить человека по такой статье к
— Часто вижу комментарии людей, которые говорят: «Убил ребенка и получил
На срок могут повлиять несколько факторов. Например, если у водителя непогашенная судимость и рецидив, то наказание будет более суровым. Если он положительно характеризуется, возместит вред, будет оказывать следствию содействие — это всё суд будет учитывать при вынесении приговора.
Что еще может повлиять на приговор?
Эксперты и суд будут оценивать все обстоятельства происшествия: почему водитель не затормозил, в какой момент он увидел ребенка.
— Дела о ДТП поэтому такие и сложные из-за таких нюансов. Например, есть понятие как момент возникновения опасности. Именно от него эксперты и делают отсчет, например, времени движения. Если водитель едет и видит, что человек начал переходить дорогу, но едет и едет и давит его, то виноват однозначно водитель — сто раз мог остановиться и не стал этого делать. А если человек из-за автобуса делает шаг и водитель даже среагировать не успевает, то в этом случае может быть такое экспертное заключение, что не имел технической возможности предотвратить наезд, — рассказывает Сергей Егоров.
Также будет исследоваться вопрос о том, почему автомобиль проехал на красный свет.
— Указано, что в этой ситуации водитель проехал именно на красный свет — это безусловное нарушение. У нас даже на желтый ехать запрещено. Естественно, видя, что идет человек, водитель должен был тормозить безусловно. Почему он этого не сделал — еще один вопрос. Если все-таки пытался затормозить, то это уже определят эксперты, — объясняет Егоров.
Будут учитывать эксперты и еще одно важное обстоятельство — по ПДД если водитель не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению, то он должен закончить маневр.
Повлияет ли на приговор то, что мальчик нарушил ПДД?
Чтобы перейти дорогу, мальчик должен был спешиться с велосипеда. Ребенок нарушил ПДД, но юрист уверен, что это не должно никак сказаться на деле.
— В таких делах ключевой момент — установить причинно-следственную связь между действиями и последствиями. Именно действия водителя будут состоять в прямой причинно-следственной связи со смертью ребенка. А нарушение ребенком ПДД в данном деле не такое ключевое обстоятельство, — объяснил юрист.
В другом его деле из практики пешеход шел по обочине не навстречу транспорту, а в попутном направлении. А это также запрещено правилами. Но суд сказал: да, пешеход нарушил ПДД, но это не дает водителю оснований не следить за дорогой.
— И если ты плохо видишь дорогу по каким-то причинам, то ПДД предписывает избрать соответствующую скорость вплоть до остановки транспортного средства. На видео заметно, что дорога хорошо просматривалась и ребенка можно было увидеть.
Колония-поселение или общий режим?
В последние годы практика по
— Нареканий со стороны общества было очень много и насчет назначения в том числе колоний-поселений. После последних изменений в законе чаще стали приговаривать к наказанию с отбыванием именно в колониях общего режима, — добавил юрист.
В феврале в Ленинском районе