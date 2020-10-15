Дело об убийстве девушки-трансгендера: адвокат объяснил, какое наказание грозит полицейскому

Новосибирский адвокат объяснил, что грозит убийце девушки-трансгендера
В Новосибирске последние дни обсуждается громкая история убийства 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. Её тело
Сейчас Следственный комитет расследует дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство». Новосибирский адвокат Дмитрий Смышляев рассказал, что грозит полицейскому, если его вина будет доказана, а также будет ли его профессия отягчающим обстоятельством.
— Преступление он совершил не при исполнении своих служебных обязанностей, так что никакое влияние на приговор это оказать не может. Если его вина будет доказана по ч. 1 ст. 105 «Убийство», то ему грозит лишение свободы от шести до пятнадцати лет, — рассказал адвокат. — Отягчающим обстоятельством, например, может быть особо жестокий способ совершения преступления, но удушение таким не является.
Он добавил, что на решение судьи могут повлиять самые различные обстоятельства — в том числе психологическое состояние мужчины.
— В таких делах всегда назначается психолого-психиатрическая экспертиза. Нужно будет понять, здоров ли мужчина, понимал ли он, что совершает, был ли аффект и так далее, — добавил адвокат. — Если экспертиза сделает вывод, что ему нужно принудительное лечение, то суд примет такое решение.
Все подробности этого громкого дела вы можете прочитать в специальном сюжете.
Или смотрите это минутное видео, в котором мы коротко рассказываем, что случилось:
Видео: Истории из России / YouTube.com
Виктории Басаковской — известной новосибирской девушке-трансгендеру — в конце сентября исполнилось 24 года, а через несколько недель её нашли мёртвой. По предварительным данным, девушку из ревности задушил полицейский. По паспорту девушка была Николаем — она так и не успела поменять документы. В июне прошлого года Викторию из-за этого не пустили заниматься в бойцовский клуб.
После этого она дала откровенное интервью НГС и рассказала о проблемах, с которыми в обществе сталкиваются трансгендеры. Речь шла и о личном — Виктория поделилась, когда и почему она начала принимать гормоны, как её семья отнеслась к такому решению и почему она не стала делать операцию по смене пола. Выдержки из разговора вы можете почитать здесь.