Дело об убийстве девушки-трансгендера: адвокат объяснил, какое наказание грозит полицейскому

— Преступление он совершил не при исполнении своих служебных обязанностей, так что никакое влияние на приговор это оказать не может. Если его вина будет доказана по ч. 1 ст. 105 «Убийство», то ему грозит лишение свободы от шести до пятнадцати лет, — рассказал адвокат. — Отягчающим обстоятельством, например, может быть особо жестокий способ совершения преступления, но удушение таким не является.

Он добавил, что на решение судьи могут повлиять самые различные обстоятельства — в том числе психологическое состояние мужчины.

— В таких делах всегда назначается психолого-психиатрическая экспертиза. Нужно будет понять, здоров ли мужчина, понимал ли он, что совершает, был ли аффект и так далее, — добавил адвокат. — Если экспертиза сделает вывод, что ему нужно принудительное лечение, то суд примет такое решение.

Все подробности этого громкого дела вы можете прочитать в специальном сюжете.

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