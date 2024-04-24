Новосибирский бар «Элтон» оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

В клубе, по данным суда, проводили мероприятий с ЛГБТ*-тематикой Источник: Елена Ростовых / «Яндекс.Карты»











Новосибирский бар «Элтон» (сейчас Britney bar) оштрафовали на 500 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений. Материалы дела опубликовал Железнодорожный районный суд города.



По данным суда, полиция в ходе мониторинга составила протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Информацию о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и навязывании их сам бар размещает в социальных сетях.

Во время судебного заседания защитник «Элтона» вину не признал, и объяснил, что ни телеграм-каналом, ни ютуб-каналом, где распространяется информация, бар не владеет. Кроме того, защитник объяснил, что в видеороликах присутствуют травести-артисты, которые могут показаться кому-то неприятными, но публикации не содержат призыва менять сексуальную ориентацию.

По данным сервиса «Контур.Фокус», директором ООО «Элтон Джон» (управляет баром «Элтон») является Артем Демченко, учредителями в равных долях числятся Артем Демченко и Денис Шилов. На конец 2023 года выручка компании составила 98,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,6 миллиона рублей. Также Демченко владеет ООО «Элтон Джон Красноярск» с выручкой на конец 2022 года в 14,9 миллиона рублей и чистой прибылью в 811 тысяч рублей. Сейчас красноярская компания находится в стадии ликвидации.



Судья решил, что доводы защитника не подходят, потому что противоречат собранным по делу доказательствам. Например, из материалов дела следует, что одно из видео показывает нетрадиционные сексуальные отношения, которые ассоциируются с движением ЛГБТ*, также в нем есть высказывания о том, что участие в деятельности гей-сообщества и посещение гей-клубов — способ достичь социального успеха. Кроме того, в телеграм-канале публиковали анонсы мероприятий с ЛГБТ*-тематикой.



— Привлечь ООО «Элтон Джон» к административной ответственности за совершение административного правонарушения и подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей, — говорится в материале дела.

Решение вынесли 19 апреля. Один из владельцев бара Антон Демченко объяснил НГС, что решение суда планируют оспаривать.

В конце февраля 18-летний блогер Влад Пушкин записал видеообращение с требованием проверить и закрыть бар «Элтон». Он оказался недоволен тем, что в заведении выступают травести-артисты, как правило, мужчины, переодетые в женщин. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем официальном телеграм-канале, что планирует обратиться в МВД России с просьбой о проведении проверки. Позже в баре искали признаки экстремизма.

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