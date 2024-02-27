«Мужчины переодеваются в женщин»: Мизулина обратила внимание на новосибирский бар «Элтон» после обращения в соцсетях

Бар «Элтон» также работает в Красноярске, в День защитника Отечества там прошла вечеринка с участием травести-артистов. Мужчины переоделись в женщин, один из них в костюме военного пел песню под фонограмму. Об этом узнала Мизулина, тогда на заведение обрушился ряд проблем: туда приходили и силовики, и просто «агрессивно настроенные компании», не обошлось без драк, побоев, заявлений в органы. Подробно в случившемся разбирались наши коллеги из NGS24.RU.

