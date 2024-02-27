«Мужчины переодеваются в женщин»: Мизулина обратила внимание на новосибирский бар «Элтон» после обращения в соцсетях

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на новосибирский бар «Элтон» после обращения в социальных сетях. Юноша, который оказался недоволен заведением из-за мужчин, переодевающихся в женщин, записал видео. В своем телеграм-канале Мизулина заявила, что обратится в МВД для проверки бара.
Обращение к Мизулиной появилось в телеграм-канале 18-летнего блогера Влада Пушкина. В нем он, называя себя будущим мэром Новосибирска, говорит, что проверяет заведения города.
— «Элтон» бар я не мог пройти мимо, там каждую ночь мужчины переодеваются в женщин, танцуют, пьют на глазах у других людей. Я считаю это неподобающим, предлагаю закрыть это заведение. Публично хочу обратиться к Екатерине Мизулиной, — заявил Влад Пушкин в одноименном телеграм-канале.
Он отметил, что подобный бар проверили в Красноярске, поэтому в Новосибирске необходимо поступить так же. Спустя один день на ролик внимание обратила Екатерина Мизулина, она написала в своем официальном телеграм-канале, что планирует обратиться в МВД России с просьбой о проведении проверки.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что пока информации о проверке бара нет. Журналист также попытался связаться с представителями «Элтона» и пытался дозвониться до самого блогера. На момент публикации комментариев от бара и блогера не было.
По данным сервиса «Контур.Фокус», директором ООО «Элтон Джон» является Артем Демченко, учредителями в равных долях числятся Артем Демченко и Денис Шилов. На конец 2022 года выручка компании составила 67,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,5 миллиона рублей. Также Демченко владеет ООО «Элтон Джон Красноярск» с выручкой на конец 2022 года в 14,9 миллиона рублей и чистой прибылью в 811 тысяч рублей.
Бар «Элтон» также работает в Красноярске, в День защитника Отечества там прошла вечеринка с участием травести-артистов. Мужчины переоделись в женщин, один из них в костюме военного пел песню под фонограмму. Об этом узнала Мизулина, тогда на заведение обрушился ряд проблем: туда приходили и силовики, и просто «агрессивно настроенные компании», не обошлось без драк, побоев, заявлений в органы. Подробно в случившемся разбирались наши коллеги из NGS24.RU.