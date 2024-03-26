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Новосибирский бар «Элтон» проверяют на экстремизм

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Происшествия эксклюзив Новосибирский бар «Элтон» проверяют на экстремизм из-за травести-вечеринок — что говорят владелец и полиция

Новосибирский бар «Элтон» проверяют на экстремизм из-за травести-вечеринок — что говорят владелец и полиция

К силовикам обратилась правозащитная организация

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Причиной стали травести-вечеринки, которые проходили в заведении

В работе новосибирского бара «Элтон» ищут признаки экстремизма. Документ появился в телеграм-канале Сибирской правозащитной группы «Радетель».

— Установлено, что в действиях неустановленных лиц из числа руководства бара «Элтон бар» усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации», — говорится в документе.

Как рассказал NGS.RU директор Сибирской правозащитной группы «Радетель» Георгий Солдатов, поводом для обращения в полицию стали травести-вечеринки, которые проходят в заведении, и вовлечение несовершеннолетних в ЛГБТ*.

— Примерно месяц назад один молодой человек выступил с заявлением о закрытии этого бара. Мы изучили соцсети, фото из клуба, по «Яндексу» материалы по клубу проверили. И действительно подтвердилось, что не один год действует заведение, где собираются представители ЛГБТ*-сообщества и продвигается эта идеология. Мы подготовили обращение, и сегодня поступил ответ, — пояснил Георгий Солдатов.

В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию о том, что заведение проверяют на экстремизм. Но решения по этой ситуации пока нет.

— По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.

Корреспондент NGS.RU связался с владельцем бара «Элтон» Артем Демченко для комментария по этой ситуации. Как ответил мужчина, он не знает об этом.

— В первый раз об этом слышу. Где появилась эта информация? Пока ничего сказать по этому поводу не могу, — отметил Демченко.

В конце февраля 18-летний блогер Влад Пушкин записал видеообращение с требованием проверить и закрыть бар «Элтон». Он оказался недоволен тем, что в заведении выступают травести-артисты, как правило, мужчины, переодетые в женщин.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем официальном телеграм-канале, что планирует обратиться в МВД России с просьбой о проведении проверки.

По данным сервиса «Контур.Фокус», директором ООО «Элтон Джон» (управляет баром «Элтон») является Артем Демченко, учредителями в равных долях числятся Артем Демченко и Денис Шилов. На конец 2022 года выручка компании составила 67,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,5 миллиона рублей. Также Демченко владеет ООО «Элтон Джон Красноярск» с выручкой на конец 2022 года в 14,9 миллиона рублей и чистой прибылью в 811 тысяч рублей.

Ранее редакция NGS.RU рассказала о пяти барах Сибири, которыми заинтересовались правоохранительные органы и высокопоставленные чиновники после скандальных вечеринок.

* 30 ноября 2023 года Верховный суд признал международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

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Бар Элтон Полиция Новосибирск
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