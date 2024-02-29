«Я снимал по собственной инициативе»: новосибирский блогер после обращения к Мизулиной дал совет СМИ

Обращение к Екатерине Мизулиной 18-летний Влад Пушкин опубликовал в своем телеграм-канале. На видео он, называя себя будущим мэром Новосибирска, заявил, что проверяет заведения города и призвал проверить бар. После этого блогер заявил о травле в свой адрес, а также сообщил, что покидает информационное пространство.