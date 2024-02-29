«Я снимал по собственной инициативе»: новосибирский блогер после обращения к Мизулиной дал совет СМИ

Новосибирский блогер Вадим Пушкин, который ранее записал видео с просьбой проверить бар «Элтон», записал новое обращение. Он посоветовал представителям СМИ лучше изучать его личный телеграм-канал, а также добавил, что не относится ни к каким творческим объединениям и командам, а ролик снял по собственной инициативе.
— Я хочу дать небольшой комментарий и ответить на некоторые вопросы по сложившей ситуации. Данный видеоролик я снимал только по собственной инициативе, и не стоит к этому привлекать друзей, знакомых, творческие объединения, какие-либо команды, активистские организации и промо-группы. Они совершенно были не в курсе того, что я запланировал снимать этот видеоролик, и узнали об этом только из канала Екатерины Мизулиной, — заявил молодой человек в видео-обращении.
Парень в видеозаписи обратился к журналистам, комментаторам и администраторам каналов. Он посоветовал лучше изучать его телеграм-канал и не писать ложную информацию.
— Я пропагандирую только здоровые и традиционные отношения. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной, — заключил Пушкин.
Обращение к Екатерине Мизулиной 18-летний Влад Пушкин опубликовал в своем телеграм-канале. На видео он, называя себя будущим мэром Новосибирска, заявил, что проверяет заведения города и призвал проверить бар. После этого блогер заявил о травле в свой адрес, а также сообщил, что покидает информационное пространство.