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«Я снимал по собственной инициативе»: новосибирский блогер после обращения к Мизулиной дал совет СМИ

Молодой человек отметил, что не относится ни к каким творческим объединениям

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Влад Пушкин сообщил, что не относится ни к каким объединениям

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Новосибирский блогер Вадим Пушкин, который ранее записал видео с просьбой проверить бар «Элтон», записал новое обращение. Он посоветовал представителям СМИ лучше изучать его личный телеграм-канал, а также добавил, что не относится ни к каким творческим объединениям и командам, а ролик снял по собственной инициативе.

— Я хочу дать небольшой комментарий и ответить на некоторые вопросы по сложившей ситуации. Данный видеоролик я снимал только по собственной инициативе, и не стоит к этому привлекать друзей, знакомых, творческие объединения, какие-либо команды, активистские организации и промо-группы. Они совершенно были не в курсе того, что я запланировал снимать этот видеоролик, и узнали об этом только из канала Екатерины Мизулиной, — заявил молодой человек в видео-обращении.

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Парень завил, что пропагандирует здоровые отношения

Видео: t.me/vpshkn

Парень в видеозаписи обратился к журналистам, комментаторам и администраторам каналов. Он посоветовал лучше изучать его телеграм-канал и не писать ложную информацию.

— Я пропагандирую только здоровые и традиционные отношения. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной, — заключил Пушкин.

Обращение к Екатерине Мизулиной 18-летний Влад Пушкин опубликовал в своем телеграм-канале. На видео он, называя себя будущим мэром Новосибирска, заявил, что проверяет заведения города и призвал проверить бар. После этого блогер заявил о травле в свой адрес, а также сообщил, что покидает информационное пространство.

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