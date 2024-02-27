«Прилетает огромное количество угроз»: новосибирский блогер после обращения к Мизулиной заявил, что покидает инфополе

Новосибирский блогер Вадим Пушкин, который записал видео с просьбой проверить бар «Элтон», заявил в личном телеграм-канале, что уходит из «тусовочной темы».
— Я полностью ухожу из тусовочной темы. Мое крайнее видео вызвало куда больший резонанс, чем предыдущее. Я столкнулся с таким напором внимания и таким хейтом, чего не было еще никогда за всю историю моего нахождения в интернете, — написал молодой человек.
В посте он также отметил, что его действия никто не оплачивал. Сибиряк написал, что давно занимается проверкой новосибирских заведений, но это не приносит желаемых результатов. Как отметил Вадим, после публикации видео с призывом проверить бар «Элтон» он получил много сообщений с угрозами расправой.
— Помимо того что мне лично прилетает огромное количество угроз о расправе, так и ряду людей, с которыми я общался или общаюсь, начали приходить сообщения с призывом меня избить или убить, — говорится в посте.
Видеообращение к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной появилось в телеграм-канале 18-летнего Влада Пушкина. В нем он, называя себя будущим мэром Новосибирска, говорит, что проверяет заведения города. Он призвал проверить заведение, а после и вовсе его закрыть.