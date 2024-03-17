Стыд и срам: из-за чего силовики и Мизулина ополчились на сибирские ночные бары и клубы — 5 скандальных вечеринок

Такая вседозволенность не могла не заинтересовать силовиков и общественников. Но при этом арт-директор новосибирского клуба Севиль Сулаева рассказала НГС, что откровенной порнографии в клубе нет и никогда не было. Если гостья ночного заведения захочет станцевать на барной стойке, раздеться полностью ей не дадут. А чем люди занимаются в туалете клуба, никто из персонала выяснять и контролировать не вправе.



— Nebar — это бренд с 15-летней историей. Такая концепция была всегда — дерзкая, скандальная, с вызовом. Лозунг «У нас можно всё» каждый понимает по-своему. Всегда были девчонки на барной стойке, всегда они немного оголялись. Люди развлекаются так, как им нравится, как они хотят, как умеют, — у каждого свои рамки приличия и границы дозволенного. Сильной грязи у нас никогда не было и нет, мы ее не приветствуем, — объясняла арт-директор заведения.