Стыд и срам: из-за чего силовики и Мизулина ополчились на сибирские ночные бары и клубы — 5 скандальных вечеринок

Отголоски прогремевшей на всю Россию «голой вечеринки» Насти Ивлеевой всё еще появляются в Сети. Но в последнее время на первых полосах информационных изданий всё чаще встречаются новости о провокационных тусовках в клубах и барах Сибири. Только с начала этого года минимум пять заведений попали в скандальные истории, которыми заинтересовались не только общественники и правоохранительные органы, но и высокопоставленные чиновники. Мы собрали всё, что известно об откровенных пати и их последствиях.
Полуголые гости и откровенные конкурсы: прокуратура VS Nebar
Новосибирское заведение Nebar давно известно публике своими скандальными тусовками. С периодической регулярностью в Сети появляются кадры с полураздетыми девушками, танцующими на барной стойке, или секс-видео из туалета. Остроты всей этой истории добавляет и персонал заведения, который регулярно проводит откровенные конкурсы.
Такая вседозволенность не могла не заинтересовать силовиков и общественников. Но при этом арт-директор новосибирского клуба Севиль Сулаева рассказала НГС, что откровенной порнографии в клубе нет и никогда не было. Если гостья ночного заведения захочет станцевать на барной стойке, раздеться полностью ей не дадут. А чем люди занимаются в туалете клуба, никто из персонала выяснять и контролировать не вправе.
— Nebar — это бренд с
Тем не менее в начале февраля этого года прокуратура Новосибирской области начала проверку в Nebar. Организовать ее потребовал депутат Законодательного собрания Александр Аверкин. Причиной тому стали скандалы, которые связаны с баром, и видео от посетителей.
Проверку в заведении провел и Роспотребнадзор, выявив грубые нарушения в скандальном заведении.
— В ходе проведения обследования бара Nebar выявлены грубые нарушения обязательных требований, — говорится в ответе Роспотребнадзора.
Результаты поверки прокуратуры пока не озвучивали, а заведение продолжает работать.
Федеральной сетью заведений Nebar, по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет санкт-петербургская компания «Неайс». Генеральным директором числится Анастасия Майорова, учредителями в равных долях петербуржцы Иван Зыков и Денис Тимофеев. На конец 2022 года (более свежих данных не представлено) выручка организации составила 67,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 15,3 миллиона рублей.
Игры с переодеваниями: новосибирский блогер и Мизулина VS «Элтон» в Новосибирске
Еще одно новосибирское заведение попало под раздачу в конце февраля — очередь дошла до бара «Элтон».
— Я не мог пройти мимо: там каждую ночь мужчины переодеваются в женщин, танцуют, пьют на глазах у других людей. Я считаю это неподобающим, предлагаю закрыть это заведение. Публично хочу обратиться к Екатерине Мизулиной, — заявил Влад Пушкин в своем телеграм-канале.
После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в своем официальном телеграм-канале, что планирует обратиться в МВД России с просьбой о проведении проверки. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что пока информации о проверке бара нет.
Корреспондент НГС связался с директором бара Артемом Демченко, но он отметил, что не комментирует ситуацию с заведением в Новосибирске.
По данным сервиса «Контур.Фокус», директором ООО «Элтон Джон» (управляет баром «Элтон») является Артем Демченко, учредителями в равных долях числятся Артем Демченко и Денис Шилов. На конец 2022 года выручка компании составила 67,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,5 миллиона рублей. Также Демченко владеет ООО «Элтон Джон Красноярск» с выручкой на конец 2022 года в 14,9 миллиона рублей и чистой прибылью в 811 тысяч рублей.
«Парни с накладной грудью пели песни военных лет»: общественники VS «Элтон» в Красноярске
А вот одноименный бар «Элтон» в Красноярске, которым также владеет Артем Демченко, закрыли после того, как туда пришли силовики и увезли 12 человек в отделение. В ночь с 23 на 24 февраля в баре прошла очередная вечеринка с ведущими травести-артистами в честь Дня защитника Отечества. Артисты, переодетые в женщин, с макияжем и накладной грудью пели песни военных лет под фонограмму, сопровождая шоу развратными шутками и алкоголем. Один из травести-артистов был одет в сценический костюм военной тематики (к слову, сшитый на заказ — это не было настоящей военной формой). Костюм и ситуация возмутили главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.
В отношении владельца клуба, новосибирца Артема Демченко, начали проверку из-за организации «провокационной» вечеринки. А 25 февраля в соцсетях появилась информация о том, что бар не работает. Как стало позже известно, заведение не открылось из-за движения «Северный человек» — в ту ночь толпа мужчин нагрянула в бар и встала на входе.
«Северный человек» — всероссийское движение, созданное рэпером Мишей Маваши. Цель — «консолидация русских людей внутри России» для «помощи соплеменникам в различных ситуациях». Отделения сообщества есть в 37 городах.
— Ночью наведались в гадюшник на Аэровокзальной, 1а, из ответственных был только начальник охраны и внятного, соответственно, ничего не пояснил. Видимо, в панике нажали тревожную кнопку, приехали два наряда Росгвардии и, отдам должное, сотрудники отработали строго с буквы закона — бить их за это не стали. Толерантность, о которой говорилось в обращении президента… Имелось в виду, что мы смирились с фактом вашего наличия, но никак не то, что вы будете качать свои права! — заявили члены движения «Северный человек» в своем сообществе во «ВКонтакте».
По информации NGS24.RU, в «Элтоне» периодически проводят травести-шоу. Ранее кадры, снятые в баре, попали в Сеть — наши коллеги поговорили с организаторами мероприятий в баре, и они рассказали, кто их «слил».
Корреспондент НГС связался с директором бара Артемом Демченко, он пояснил, что сейчас проходят следственные действия. Открытие «Элтона» в Красноярске не планируется.
Танцовщица-монашка: красноярский депутат VS бар Hood
Бар Hood в центре Красноярска, по всей видимости, оскорбил чувства верующих. Там прошла вечеринка, на которой выступила танцовщица в образе католической монашки. Кадры с мероприятия появились в Сети и не понравились общественности — активисты сообщили о них депутату заксобрания Красноярского края Елене Пензиной. Она в свою очередь написала заявление в полицию и обращение в «Лигу безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
По данным сервиса «Контур.Фокус», баром Hood управляет ИП Васин Дмитрий Владимирович, зарегистрированный 3 марта 2023 года. Виды деятельности организация отдыха и развлечений, услуги по доставке продуктов питания, обслуживание торжественных мероприятий и подача напитков.
Наши коллеги из NGS24.RU обратились в МВД за комментарием, в пресс-службе ведомства сообщили, что полиция начала проверку.
Сейчас фото и видео уже удалены, но по телеграм-каналам разошелся ролик с вечеринки. В кадре танцовщица в образе монашки вылезает из красного гроба, а потом танцует, держа в руках большие шприцы с красной жидкостью. На удаленных фотографиях предположительно были целующиеся девушки. Депутат в этой ситуации усмотрела нарушения сразу по двум статьям УК РФ: об оскорблении чувств верующих и о пропаганде ЛГБТ*.
После этого владельцы красноярского бара Hood — Михаил Тен и Дмитрий Васин — ответили на обвинения Елены Пензиной в «продвижении ЛГБТ*» и оскорблении чувств верующих.
По словам мужчин, их заведение никак не связано с ЛГБТ*, так как это запрещено законом, а скандальное видео с участием стриптизерши-«монашки» было снято еще во время хеллоуинской вечеринки.
— Что касается стриптизерши, то это также полная клевета. Это танцовщица-аниматор, никаких элементов раздевания и обнаженности или чего-то 18+ в ее танце не было, — говорят бизнесмены в видео с извинениями, которое опубликовал телеграм-канал KrasMash.
Мужчины уверены, что обвинения краевого депутата связаны с жалобами жильцов, которые проживают в доме.
Гостья или стриптизерша: кемеровчане возмутились голыми танцами посетительниц клуба на вечеринке
А в Кемерове бурная вечеринка на празднование Международного женского дня вылилась в скандал. В одном из заведений города гости разделись догола во время конкурса. Кадры с вечеринки утекли в Сеть и вызвали бурную реакцию местных жителей. Некоторые сибиряки возмутились поведением женщин, а другие отметили, что «горожанки могут отдыхать так, как хотят».
Наши коллеги из редакции NGS42.RU выяснили, что скандальная вечеринка проходила в клубе «Засада». Администратор заведения отметил, что гости во время мероприятия не раздевались.
— Общественности стоит выпить успокоительное. Это были «подставные» стриптизерши, — прокомментировали в заведении.
Согласно сайту клуба «Засада», заведением управляет ООО «Авторитет». По данным «Контур.Фокус», компания занимается доставкой продуктов питания, подачей напитков и организацией отдыха и развлечений. Компанию зарегистрировали 6 ноября 2018 года, директор — Никита Суховольский. Баланс на конец 2022 года составил 19,1 миллиона рублей, выручка — 17,6 миллиона рублей.
Ранее мы составили список пяти заведений Новосибирска, которые закрылись с начала этого года. В подборке оказались дорогой ресторан, гастропаб, семейная кондитерская, хинкальная и корейский стритфуд.
* 30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.