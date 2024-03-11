Не дожили до весны: пять заведений, которые закрылись с начала года, — чем там кормили

Вроде бы в меню было то, что пользуется спросом, десерты — авторские, и даже цены разумные. Но, видимо, создателям заведения так и не удалось заинтересовать публику настолько, чтобы люди поехали или пошли туда специально. А случайно там оказаться могли только жители самого ЖК да пешеходы, решившие пересечь Ипподромскую по пешеходному мосту. Причем даже им потребовалась бы изрядная доля внимания для того, чтобы заметить неброскую вывеску заведения.



«Десертация» — уже четвертый проект на этом месте. Началось всё осенью 2018 года с ресторана на морскую тему Port Cafe, который не проработал и года. Через некоторое время его сменил ресторан с красивым названием Pura Vida («Чистая жизнь»), в который даже ходили какие-то люди, но не долго. После него здесь обосновалось заведение, вывеску которого, пожалуй, не всякий новосибирец сможет и прочитать-то правильно — Oyster («Устрица»). Он тоже развивал морскую тему, но делал это так ненавязчиво, что мало кому в принципе попался на глаза.