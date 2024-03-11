Не дожили до весны: пять заведений, которые закрылись с начала года, — чем там кормили

Весна пришла не только на календаре, но до тепла смогли дожить не все. Обычно рестораторы, даже если дела идут неважно, пытаются дотянуть до Нового года, чтобы собрать хоть что-то на каникулах. И если уж заведение закрылось в январе-феврале, то дела у него действительно шли неважно. Обозреватель НГС подсчитал «убытки» и составил список покинувших нас проектов.
«Десертация»
Сибревкома, 9
Семейное кафе и кондитерская в жилом комплексе «Флотилия». В названии нет орфографической ошибки — это попытка игры слов, которая должна сразу указать на специализацию заведения. Точнее, должна была, потому что проработала «Десертация» чуть больше полугода, закрыв свои двери как раз 1 марта.
Вроде бы в меню было то, что пользуется спросом, десерты — авторские, и даже цены разумные. Но, видимо, создателям заведения так и не удалось заинтересовать публику настолько, чтобы люди поехали или пошли туда специально. А случайно там оказаться могли только жители самого ЖК да пешеходы, решившие пересечь Ипподромскую по пешеходному мосту. Причем даже им потребовалась бы изрядная доля внимания для того, чтобы заметить неброскую вывеску заведения.
«Десертация» — уже четвертый проект на этом месте. Началось всё осенью 2018 года с ресторана на морскую тему Port Cafe, который не проработал и года. Через некоторое время его сменил ресторан с красивым названием Pura Vida («Чистая жизнь»), в который даже ходили какие-то люди, но не долго. После него здесь обосновалось заведение, вывеску которого, пожалуй, не всякий новосибирец сможет и прочитать-то правильно — Oyster («Устрица»). Он тоже развивал морскую тему, но делал это так ненавязчиво, что мало кому в принципе попался на глаза.
Если не считать пандемийный 2020-й, когда зарабатывали только службы доставки, получается, что в этом помещении умирало по ресторану в год.
«Хинкалидзе»
Красный проспект, 28
Небольшая хинкальная с вином на Красном проспекте, открытая в 2019 году известным некогда клубным деятелем Дмитрием Килёвым. Идея была здравой и вполне работоспособной: сделать проект компактных грузинских закусочных с хорошим дизайном и стабильной кухней, чтобы продавать потом на него франшизу.
Поначалу там было довольно вкусно и в целом мило. Но заниматься долго маленькой точкой создатель не захотел и пытался продать ее буквально в тот же год. Следом грянула пандемия, и кафе закрылось, но потом нашло нового хозяина в лице владельцев сети «Батоно Хинкали».
Но и им, видимо, не удалось превратить «Хинкалидзе» в какой-то стабильно работающий бизнес: по данным «Контур.Фокуса», одноименное ООО, управлявшее заведением, не имело прибыли вообще никогда. Самая крупная собственная выручка была достигнута в 2021 году (5,7 миллиона рублей, или 475 тысяч в месяц). В 2022 году это юрлицо управляло, видимо, частью ресторанов «Батоно», но тоже оказалось убыточным. Неудивительно, что владельцам надоело заниматься этим мелким и не приносящим выгоды активом. Рестораны сети «Батоно Хинкали», кстати, с некоторых пор носят более короткое название «Бато».
Mykonos by Lazaros
Красный проспект, 22
Дорогой греческий ресторан в престижном месте — на Красном проспекте, 22. Открыт греческим ресторатором и шеф-поваром Филлимоном Лазаросом. Первоначально заведение называлось Ellinico, но потом сменило имя, не меняя общей концепции: дорогие рыба и морепродукты (некоторые блюда могли стоить несколько тысяч рублей), греческие сыр и оливковое масло, вечерами бывали коллективные греческие танцы. Широкой публике ресторан был вряд ли известен, но своя клиентура у него точно была.
В конце прошлого года появилась информация о том, что Лазарос открывает новое заведение на улице Спартака. Ресторан под названием «Санатрело» действительно заработал в этом году в новом бизнес-центре «в стиле старинных зданий Санкт-Петербурга». Но единственным владельцем управляющей им компании ООО «Инвестторг» оказался Мераби Тостиашвили, а сам Лазарос признал, что больше к проекту не имеет отношения. Сейчас он работает над открытием небольшого греческого бистро, которое должно открыться в районе гипермаркета «Леруа Мерлен» у Димитровского моста.
Hit&Meat
Красный проспект, 67
Бар с интересной едой, открытый ресторатором Григорием Крашенинниковым совместно с предпринимателем Антоном Горестовым (он вышел из проекта раньше), когда они совместно решили сделать что-то новое на месте крупного бара Trend, известного в том числе тем, что в его двери въехал внедорожник. Новая концепция заключалась в том, что верхний этаж займет коворкинг, а одно из помещений внизу — заведение, где можно было и выпить, и перекусить чем-то достаточно интересным.
Поначалу всё шло неплохо, хотя место сразу выглядело не лучшим в плане трафика. Но с открытием «Гастрокорта» и развитием летних площадок (дворик баров на Красном проспекте, 22, ресторанный дворик за гостиницей «Центральная») поток посетителей стал совсем рваным. Так что Григорий решил с гастрономией в этом месте покончить, но саму площадку сохранить. Новый проект, по его словам, должен представлять собой недорогую рюмочную с караоке, где уставшие от стресса горожане могли бы «выпить и поорать» вечерами.
Move
Серебренниковская, 23
Кафе современной корейской кухни и одновременно что-то вроде клуба поклонников k-pop-культуры, открывшееся на волне успеха проекта Chiko. Внутри было довольно ярко и по-своему даже атмосферно. Хотя было видно, что сделано всё это буквально из подручных материалов своими руками. Подобного рода проекты в Новосибирске тоже добивались успеха (самый яркий пример — The Rooks), но успех этот сопутствовал только тем, кто нашел правильную нишу и готов был биться за нее, несмотря на все сложности начального периода.
Помещение на Серебренниковской давно уже стало кладбищем ресторанных проектов — их тут сменился уже почти десяток. Но пока ничего по-настоящему яркого тут не случилось, так что есть все шансы, что очередному арендатору удастся предложить публике что-то более понятное и привлекательное.
Среди других закрытий, которые обращают на себя внимание, можно отметить прекратившую работу кофейню Organic Coffee на проспекте Маркса — в Новосибирске осталось всего одно заведение с таким названием. Еще один сетевой проект Cheburek.me лишился точки в ТРЦ «Сибирский молл», уступив место сети вьетнамских закусочных «Дед Хо» из Санкт-Петербурга.
В перечисленные заведения сходить уже не получится, но магазины с фермерскими продуктами, которые обошел недавно обозреватель НГС, вполне доступны, и из купленных там продуктов при известном умении что-то вкусное можно приготовить самостоятельно.