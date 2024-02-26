«Лучше, чем рибай»: чем торгуют в маленьких фермерских магазинах — обозреватель НГС проверил на себе

Сети супермаркетов сделали продукты доступными, но сам по себе выбор этих продуктов там сжат по многим причинам. Сети просто не могут сотрудничать с поставщиками, не способными обеспечить поставки во все магазины, а значит и товары в сетях могут быть только массовыми. Обозреватель НГС Стас Соколов нашёл в Новосибирске места, где продукты на прилавок попадают прямо от хозяйств — он собрал их в одном обзоре.
Фермерское застолье Шлегель
Улица Железнодорожная, 15/1
Небольшой магазин с продукцией мясоперерабатывающего завода Сергея Шлегеля в Алтайском крае, в селе Петропавловское. Колбасой и мясными деликатесами собственного производства здесь наполнена одна из двух витрин, в другой — алтайские сыры. В большом морозильном ларе полуфабрикаты (тоже преимущественно собственного производства). Есть колбасы из конины и лося, колбаса, сыровяленое мясо марала.
Выбор товаров может зависеть от времени дня и дня недели. Если содержимое витрин удовлетворяет покупателя не полностью, можно взять оставить телефон и попросить позвонить, когда привезут то, что нужно именно вам.
Несмотря на маленький размер магазина, не особенно проходную улицу и середину дня, внутри были покупатели всё время, пока я там находился. Немолодая семейная (судя по всему) пара набрала продуктов на несколько тысяч рублей.
— В прошлый раз неделю ели то, что у вас купили, — как будто бы оправдываясь за размер покупки заметил мужчина рассчитываясь.
Следом зашла женщина в поисках какого-то сыра (его не было, но продавец пообещал поступление уже к вечеру), потом за колбасой зашел мужчина.
— Возьмите в следующий раз «Любительскую», по советским рецептам. Лучше стейка. Рибай рядом не стоял, — расхваливает продавец товар.
На пробу я взял 200 граммов швейцарского сыра из алтайского посёлка Черга. Стоит вроде недешево (980 рублей за килограмм), но сейчас в какой-нибудь «Пятерочке» найти хоть что-то отдалённо напоминающее нормальный сыр дешевле 700 рублей уже проблематично. А тут он и пахнет многообещающе и на вкус хорош: сливочный, с легкой горчинкой.
Докторская колбаса (650 рублей за килограмм) довольно существенно отличается от того, что продаётся в супермаркетах. Отчасти причина в том, что у производителя, по всей видимости, нет специального оборудования, которое превращает колбасную смесь в абсолютно однородную массу. Но избытка специй или соли не чувствуется.
«Два фермера»
Улица Большевистская, 132 (микрорайон «Европейский берег»)
Средних размеров магазин на краю микрорайона «Европейский берег». Специализируется на мясе, причём может предложить вещи, которые в Новосибирске придётся поискать. Здесь целая витрина заполнена бараниной: можно купить и целую ногу, и корейку, и лопатку. Всё охлаждённое, неси домой и готовь.
Есть конина (тоже разные отрубы), которую в сыром виде в Новосибирске встречать вообще не приходилось. Продаётся она, к слову, не дороже говядины: грудинка — 500 рублей за килограмм, антрекот — 600 рублей. Стоит ли употреблять мясо этих животных в пищу, вопрос деликатный, но если вдруг вы на него для себя ответили положительно, то возьмите это место на заметку. Если нет, просто не доходите до витрин, где это мясо выложено, — они в конце зала.
Сырое мясо здесь — главный продукт, но имеется и некоторое количество уже готовых блюд или полуфабрикатов. Можно купить копчёные рёбра (в том числе конские), колбасу собственного производства, замороженные кебабы и фаршированные перцы. Мясных деликатесов немного и выглядят они прямо «крафтово»: видно, что делают всё это в небольших количествах.
Владелец магазина всегда готов поговорить о продукте, дать какие-то советы относительно приготовления той или ной (или услышать ваши). А заодно агитирует подписываться на Telegram-канал магазина, обещая скидку. Потом можете отписаться, если хотите, говорит.
В канале много публикаций — в основном про фермеров, которые поставляют в магазин товар. И про сам товар тоже, конечно.
Красный проспект, 313 (Северная корона)
Магазин находится в высотке стоящей внутри огороженного жилмассива «Серверная корона» на краю Родников. Попасть внутрь, в принципе, не сложно, но учитывая достаточно большое количество коммерческих помещений с входом с улицы, решение выглядит необычным. Видимо, помещения внутри дешевле.
Магазин представляет собой небольшую комнату на первом этаже: две холодные витрины для мяса и деликатесов, морозильный ларь, холодильник для молочных продуктов. Вот, собственно, и всё оборудование.
На стене написаны цены на разные виды мясных продуктов, но не факт, что они будут в наличии. Магазин обслуживает, в основном, жителей жилого комплекса плюс какое-то количество обитателей соседних домов. Девушка в магазине говорит, что поскольку большая часть покупателей — постоянные клиенты, они просто заказывают нужно им мясо, и его привозят от фермеров. Назвать какое-то одно хозяйство, откуда везут мясо, она затруднилась.
— У кого есть документы и товар хороший — у того и берём, — объясняет она.
Из сравнительно редкого в магазине замечен кусок сыровяленой говядины. Стоит такое мясо недешево — 2200 рублей за килограмм, но девушка готова отрезать щедрый кусочек на пробу. Мясо вкусное, хотя могло бы быть и посуше. На праздничный стол такое добавить в нарезку совсем не жалко. Или просто подать в качестве закуски к вину или хорошему пиву.
«Свой мясник»
Улица Большевистская, 128
Давно работающий магазин в «Европейском береге». Довольно традиционная точка, что не делает её плохой. Много свинины в разных видах, есть говядина и баранина, которые можно выбрать и пожарить, и потушить, и на суп. Чуть подальше лежат увесистые тушки уток.
С другой стороны торгового зала — целая витрина с полуфабрикатами, которые достаточно просто засунуть в духовку или положить на сковороду. Выглядит всё аппетитно, хотя видно, что магазин рассчитывает на более или менее массового покупателя. Массового по меркам «Европейского берега», конечно.
Продавщица пытается рассказать покупателю о том, какие возможности перед ним откроются, если подписаться на аккаунт в иностранной социальной сети с картинками. Мужчина говорит, что сетью такой не пользуется, предпочитая Telegram.
— Ну тогда просто так заходите. У нас регулярно что-то новое появляется, — сдается девушка.
Каких-то интересных позиций обнаружить не удалось, но если бы мне просто нужна была хорошая свинина с выбором или говядина по разумной цене, то до такого магазинчика не грех и прогуляться.
ГастроLoft
Улица Кирова, 11
Магазин деликатесов, состоящий из двух частей: сырной лавки Labie и магазина даров моря «Друзья и рыба». Сочетание неожиданное, но, в сущности, оправданное. Если вам хочется собрать подарок из съедобных деликатесов, а цена вас не слишком заботит, (главное, чтобы вкусно было), то здесь есть, где развернуться.
Основной интерес, конечно, представляет сырная лавка Labrie. Это, наверное, сейчас самая титулованная сибирская сыроварня: дипломы, полученные на разных конкурсах встречают посетителя ещё на входе.
Сыры у Labrie действительно на весьма высоком уровне и неплохо смотрелись бы где-нибудь в похожем магазине в Европе. Правда, цены тоже такие, как будто все эти Манчего, Качотта, Чеддер и т.д. не только сделаны людьми с европейскими зарплатами, но и привезены за тысячи километров: полутвёрдые сыры стоят от 2000 рублей за кило, но могут уйти и сильно за 3000.
Кроме сыров, здесь довольно широкий выбор сопутствующих деликатесов: оливки и паста из них, паштеты, оливковое масло, сушёная паста ручной работы и тому подобные вещи, которые можно представить в подарочной корзине. Несомненным достоинством сырной лавки можно считать возможность поговорить об имеющихся сырах с достаточно квалифицированным продавцом — главное понимать, что именно вы хотите спросить.
Список магазинов с интересными товарами этими пятью адресами, конечно, не ограничивается. Тем, кому не хочется ездить по городу в поиске небольших торговых точек, можно порекомендовать оставшиеся ещё крупные рынки, где по-прежнему торгуют продуктами.