«Лучше, чем рибай»: чем торгуют в маленьких фермерских магазинах — обозреватель НГС проверил на себе

Несмотря на маленький размер магазина, не особенно проходную улицу и середину дня, внутри были покупатели всё время, пока я там находился. Немолодая семейная (судя по всему) пара набрала продуктов на несколько тысяч рублей.

— В прошлый раз неделю ели то, что у вас купили, — как будто бы оправдываясь за размер покупки заметил мужчина рассчитываясь.