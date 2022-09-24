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У нового корейского кафе в Новосибирске выстроилась длинная очередь второй день подряд

Chicko привлекло внимание сразу после открытия

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Chicko работает второй день

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В Новосибирске второй день подряд собирается длинная очередь у нового корейского кафе. Заведение открылось накануне, 23 сентября, на Красном проспекте.

В меню Chicko есть блюда современной корейской кухни, например, корн-доги — это сосиска или сыр в панировке из картошки и фри и лапши быстрого приготовления. Заведение было основано в Москве предпринимателем Сергеем Лебедевым. В Новосибирске партнером-франчайзи стала компания, которой принадлежит бренд Мясоroob.

В Новосибирске мало заведений корейской кухни

В Новосибирске мало заведений корейской кухни

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Накануне у кафе выстроилась очередь длиной примерно в 50 метров. Открытие Chicko анонсировали в соцсетях.

В конце августа обозреватель НГС Стас Соколов попробовал шаурму в самых популярных точках города. Он руководствовался рейтингом заведений в 2ГИС. Читайте в обзоре о впечатлениях эксперта.

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