Новосибирцы выстроились в огромную очередь у нового корейского кафе на Красном проспекте — что их там привлекло
Владельцы «Мясоруба» открыли в центре точку уличной еды Chicko из Москвы
Сотни поклонников корейской поп-культуры пришли на открытие первой точки сети уличной еды Chicko в Новосибирске. Заведение появилось в Сибири благодаря местному партнеру-франчайзи. Им стала компания, которой принадлежит бренд бургерных Мясоroob.
Для первого Chicko владельцы «Мясоруба» отдали помещение одной из точек сети — на Красном проспекте, 17. Запуск нового проекта активно подогревался через соцсети, так что в первые же часы работы здесь выстроилась очередь, а внутри все места оказались занятыми. При этом никаких дополнительных акций в заведении не было, новосибирцы просто хотели попасть в модное место.
В меню заведения блюда современной корейской кухни. Это и уже известные новосибирцам корн-доги (345 рублей штука) — сосиска или сыр в панировке. Причем здесь эту панировку делаю из необычных продуктов — лапши быстрого приготовления и картошки фри.
Другим примечательным местным блюдом можно считать кимпаб — корейский вариант японских роллов, которые могут в Корее делаться с начинкой из мяса (а не только из рыбы и морепродуктов, как в Японии).
Сеть Chicko была основана в Москве молодым предпринимателем Сергеем Лебедевым. Однажды он «попробовал корейский чикен в одном из ресторанов и понял, что хочет оставить этот вкус с собой навсегда», говорится на сайте франшизы. По данным 2ГИС, в Москве сейчас работает девять точек.
Заведение открыла компания «СББ», которой принадлежат права на бренд МясоRoob. Эта сеть была создана в свое время предпринимателем Дмитрием Лаевским и шеф-поваром Александром Купченко, но потом часть долей в ней выкупили ресторатор Олег Ионко («Аджикинежаль», «У Белуччи круче»), а так же предприниматели Дмитрий Новиков и Яков Вебер (сын Олега Вебера, одного из создателей самого первого в городе ирландского паба, сейчас Олег Вебер занимается преимущественно девелопментом).
В Новосибирске совсем немного заведений корейской кухни. Самым заметным игроком здесь можно считать сеть Chingu, открывшую недавно свое третье заведение (на Центральном рынке в составе «Гастро-корта»). Также на «Гастро-корте» работает точка с корн-догами. С 2019 года в городе присутствует сеть Kannam Chicken, но большого успеха ей достичь не удалось, сейчас работает только одно заведение.
Chicko — первая замена заведения с тех пор, как на этом месте появились точки общепита. А вот открывшаяся в конце августа хинкальная на улице Ленина уже как минимум пятый арендатор в этом помещении.