Новосибирцы выстроились в огромную очередь у нового корейского кафе на Красном проспекте — что их там привлекло

Сотни поклонников корейской поп-культуры пришли на открытие первой точки сети уличной еды Chicko в Новосибирске. Заведение появилось в Сибири благодаря местному партнеру-франчайзи. Им стала компания, которой принадлежит бренд бургерных Мясоroob.



Для первого Chicko владельцы «Мясоруба» отдали помещение одной из точек сети — на Красном проспекте, 17. Запуск нового проекта активно подогревался через соцсети, так что в первые же часы работы здесь выстроилась очередь, а внутри все места оказались занятыми. При этом никаких дополнительных акций в заведении не было, новосибирцы просто хотели попасть в модное место.