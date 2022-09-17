Новая сеть хинкальных открыла точку в «проклятом» месте на Ленина

До этого там сменилось за короткое время несколько заведений. Помещение на первом этаже жилого дома на Ленина, 20 дольше всего занимало кафе «Шансонье», проработавшее там больше 10 лет.

В 2008 году заведение было закрыто и через некоторое время на его месте заработала кондитерская Kook. Она продержалась там пару лет, но тоже была закрыта уступив место новым проектам, которые так же не продержались долго. Последним по счёту заведением здесь был бар игристых вин One More Brut открытый в мае 2021 года.