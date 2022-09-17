Новая сеть хинкальных открыла точку в «проклятом» месте на Ленина
За последние несколько лет здесь успели поработать уже четыре заведения разных форматов
Владельцы хинкальной «Мечтатели» открыли вторую точку под таким названием. Она заняла помещение, которое освободилось после закрытия бара игристых вин.
До этого там сменилось за короткое время несколько заведений. Помещение на первом этаже жилого дома на Ленина, 20 дольше всего занимало кафе «Шансонье», проработавшее там больше 10 лет.
В 2008 году заведение было закрыто и через некоторое время на его месте заработала кондитерская Kook. Она продержалась там пару лет, но тоже была закрыта уступив место новым проектам, которые так же не продержались долго. Последним по счёту заведением здесь был бар игристых вин One More Brut открытый в мае 2021 года.
«Мечтатели» проект предпринимателей Алексея Филинова и Светланы Баталовой. Принадлежащее им ООО «Филигран» (управляет и новым заведением тоже) зарегистрировано по адресу Хилокская, 32. Единственное предприятие, которое работает по этому адресу Чайхана на территории Хилокского рынка. Последние финансовые данные по этому юрлицу в «Контур.Фокус» есть за 2019 год. Тогда компания получила 49 млн. рублей выручки и 292 тыс. рублей чистой прибыли. По информации источников НГС, этим же владельцам принадлежал ресторан «Делайбазар» в ТРЦ «Ройял Парк» (сейчас закрыт).
В новом кафе грузинский колорит если и присутствует, то ограничивается какими-то частными элементами дизайна: ковриками на полу, текстильным узором на одной из колон да светящимся словом «Вах!» на стене у входа. Не выдает национальной принадлежности и звучащая в кафе музыка. Посуда так же не связана с Кавказом. Например, чай здесь подают в обычных стеклянных современных чайниках, к которым приносят стаканы в подстаканниках, на которых изображены советский орден Победы и современный российский герб.
Тем не менее меню составлено из блюд именно грузинской кухни (харчо, чашушули, чкмерули и т. д.). Цены на горячие блюда колеблются от 370 рублей (оджахури) до 580 рублей (цыпленок табака), хачапури стоит 420–430 рублей. Несмотря на то, что заведение называется хинкальной, собственно хинкали здесь являются просто одной из позиций. Их здесь всего четыре вида (наиболее популярных) от 65 (с картошкой и грибами) до 95 (с бараниной) рублей за штуку. Вина бокалами стоят 270 рублей.
Как пояснили в заведении рассказали, пока меню обеих точек идентично, но со временем список блюд в кафе на Ленина будет расширен.
— Планируем добавить шашлыки и еще какие-то позиции, — сообщила управляющая «Мечтателей».
«Мечтатели» далеко не единственное грузинское заведение в центре По данным 2ГИС, в радиусе одного километра от площади Ленина уже работает десять заведений с упором на кавказскую кухню. Наиболее заметные проекты это «Мишико», «Рэсторани», «Мегабари», «Мимино» и «Баранжар». Всего же в Новосибирске в базе 2ГИС имеется сейчас 39 заведений, которые указали грузинскую кухню в качестве своей специализации.
Последним по счету крупным открытием в этом жанре можно считать большой ресторан сети «Батоно Хинкали», который занял помещение, где больше 20 лет проработало итальянское кафе «Иль Патио».